Nach einem Unfall in der Niederbieger Straße in Weingarten musste die Feuerwehr einem der Insassen zu Hilfe kommen. Die Person konnte nicht aussteigen, weil ein Baum die Fahrertür versperrte, erklärte ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag.

Ohne fremde Beteiligung von der Straße abgekommen

Das Auto war demnach gegen 15.40 Uhr von Staig in Richtung Weingarten unterwegs. Auf Höhe des Finkenwegs kam es ohne die Beteiligung eines anderen Fahrzeugs von der Straße ab. Ob das mit der Witterung zu tun hatte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Ursache für den Unfall sei unbekannt. Beide Insassen des Fahrzeugs seien höchstens leicht verletzt, so die Polizei. Möglicherweise führte der Einsatz zu Verkehrsbehinderungen im beginnenden Feierabendverkehr.