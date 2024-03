Auto fliegt in Weingarten aus der Kurve

Ein 23-Jähriger ist in Weingarten mit seinem Auto aus der Kurve geflogen und hat dabei einen Schaden von mehr als 100.000 Euro angerichtet.

Der Unfall passierte, als der BMW-Fahrer am Samstagabend gegen 22.40 Uhr von der Lägelerstraße in Weingarten in die Waldseer Straße in Fahrtrichtung Baienfurt abbog, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Abbiegen beschleunigt er laut Polizeibericht vermutlich zu stark und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW kam nach etwa 60 Metern auf den Grünstreifen und prallte gegen eine Straßenlaterne.

Er fuhr aber noch etwa 75 Meter weiter über Gehweg und Grünstreifen. Dann kam der Wagen schließlich neben der Straße zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Die Straßenlaterne ist laut Polizei komplett zerstört - ein Sachschaden von cirka 2000 Euro.