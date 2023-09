Weingarten

Auto fährt Fußgänger an der Kreuzung Kuenstraße/Feuchtmayrstraße an

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Mittelschwere Verletzungen hat ein 71-jähriger Fußgänger am Mittwoch bei einem Zusammenstoß mit einem Auto an der Kreuzung Kuenstraße/Feuchtmayrstraße davongetragen. Der 67-jährige Fahrer eines VW fuhr laut Polizeibericht in der Kuenstraße rückwärts und übersah den von der Feuchtmayrstraße kommenden Fußgänger.

Veröffentlicht: 28.09.2023, 15:06 Von: sz