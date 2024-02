Auswärts kassiert der TV Weingarten wieder eine Niederlage

Für die Handballer des TV Weingarten um das Trainergespann Jens Kühl/Stefan Glatzer läuft es in der Rückrunde der Bezirksliga auswärts noch nicht rund. Bei der SG Ulm & Wiblingen verloren die Weingartener nach zu vielen Fehlern mit 26:30 (13:15). Dazu verletzte sich ein wichtiger Spieler.

Auf Maximilian Schoch, Daniel Felcini, Stefan Franz und Paul Werges musste der TVW schon vor der Fahrt nach Wiblingen verzichten, im Spiel verletzte sich dann auch noch David Paul. Er wurde laut Mitteilung von einem Ulmer unsanft gestoppt, fiel mit der Schulter voraus ins Knie seines Gegenspielers und konnte nicht mehr weitermachen. Da die Weingartener am Wochenende spielfrei haben, bietet sich aber ein bisschen Zeit zur Regeneration. Das nächste Spiel bestreitet der TVW am 9. März beim Tabellenführer TG Biberach.

Näher als auf ein Tor kommt Weingarten nicht ran

In Ulm wollte Weingarten zwar die beiden Punkte mitnehmen - doch nur in der Anfangsphase kam der TVW immer wieder zu knappen Führungen. Dann leisteten sich die Weingartener zu viele Fehler, der Ball wurde im Angriff zudem oft zu langsam bewegt. Zwischenzeitlich lag der TVW mit fünf Treffern zurück, zur Pause waren die Gäste immerhin auf zwei Tore dran (13:15).

In der zweiten Halbzeit verletzte sich dann David Paul, seine Teamkollegen um seinen Bruder Lukas Paul (acht Tore) schafften es nicht, die Zahl der eigenen Fehler zu minimieren und liefen so immer einem Rückstand hinterher. Ein letztes Aufbäumen gab es in der 47. Minute, als Weingarten durch Lennart Lohrmann auf 22:23 verkürzte. Doch mehr war an diesem Abend nicht drin, zum Ausgleich kam der TVW nicht mehr.

TVW: Baur, Nuffer; Liebke, Zülke (2), Lohrmann (3), Stieger (2), Boscher (3), D. Paul (3), Hildebrand (2), Gärtner (1), L. Paul (8), Schirmer (2).