Aufsteiger Weingarten verliert auswärts knapp

Die Handballer des TV Weingarten sind mit einer knappen Niederlage in die neue Saison in der Bezirksliga gestartet. Der Aufsteiger verlor bei der HSG Langenau/Elchingen II mit 27:28 (14:11). Kurz vor Schluss vergab Maximilian Schoch einen Siebenmeter und damit das mögliche Unentschieden. Weiter geht es am kommenden Samstag mit dem ersten Heimspiel.

Kurzfristige Ausfälle

Auf Zugang Sven Gärtner sowie auf Kreisspieler Lennart Lohrmann musste der TVW kurzfristig verzichten. Dennoch hatte das Trainergespann Jens Kühl/Stefan Glatzer zwölf Spieler zur Verfügung. Die Weingartener starteten konzentriert im Angriff und standen in der Abwehr solide gegen den letztjährigen Dritten der Bezirksliga.

Richtig absetzen konnte sich keine Mannschaft. Durch schöne Tore und Aktionen über den Rückraum durch die Mittelachse um Schoch und die Brüder David und Lukas Paul ging der TVW aber mit einer leichten Führung in die Pause (14:11). Zu verdanken hatte Weingarten den Vorsprung nicht zuletzt dem souverän haltenden Torhüter Thomas Nuffer.

Nach der Halbzeit schlich sich bei beiden Mannschaften laut Mitteilung der berühmte Schlendrian ein. David Paul wurde dazu oft mit teils groben Fouls gestoppt. Die Führung wechselte nun ständig. Als Schoch in der 59. Minute den Ausgleich zum 27:27 besorgte, überschlugen sich die Ereignisse. 29 Sekunden später erzielte die HSG durch Donat Ruess das 28:27. Noch waren 70 Sekunden zu spielen. David Paul wurde erneut mit einem sehr heftigen Stoß am Wurf gehindert ‐ Andreas Kloss sah die Rote Karte und der TVW bekam einen Siebenmeter. Doch diesen vergab Schoch, statt Jubel über einen Punkt gab es viele niedergeschlagene Spieler. Langenau spielte die restlichen Sekunden souverän herunter und durfte anschließend jubeln. „Das Unentschieden wäre angesichts der guten Leistung verdient gewesen“, teilt der TVW mit. Die Weingartener schauen aber dennoch positiv auf die kommenden Partien.

Am Samstag (20 Uhr) ist die HSG Friedrichshafen-Fischbach der erste Heimspielgegner in der Großsporthalle.

TVW: Baur, Nuffer; Schoch (8/3), Liebke, L. Paul (9), Zülke (3), Felcini, Boscher, D. Paul (5), Franz (1), Werges (1), Schirmer (1).