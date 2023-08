Aufsteiger wappnet sich für die Bezirksliga

Schon seit einigen Wochen ist die erste Herrenmannschaft des TV Weingarten Handball in der Vorbereitung zur neuen Spielzeit in der Bezirksliga Bodensee/Donau. Das Trainergespann Kühl/Glatzer startete mit einem leicht veränderten Kader in die schweißtreibenden Trainingseinheiten.

Zur letzten Saison musste sich die Mannschaft um Kapitän Zülke von zwei langjährigen Leistungsträgern verabschieden. Julian Weidner zieht es zurück in seinen Heimatverein zur SG Hegensberg–Liebersbronn und Kevin Kiner macht vorerst eine Handballpause. Dem gegenüber stehen aber fünf hochkarätige Neuzugänge. David Paul, Jugendspieler des TVWs, kommt nach einigen Spielzeiten im Allgäu bei der MTG Wangen zurück nach Weingarten. Der sehr flexibel spielende Paul trat lange Jahre in hohen Ligen in Erscheinung, zuletzt schaffte er mit der MTG den Aufstieg aus der Verbandsliga in die Württembergliga. Daneben haben sich nun auch Philipp Boscher und Lukas Paul dem TVW angeschlossen. Beide waren die letzten Jahre in der Landesliga mit der 1b von Wangen unterwegs und bringen viel Qualität und Möglichkeiten mit in die Mannschaft. Alle drei waren unter anderem mit Zülke und Nuffer sehr erfolgreich in der Jugend des TV Weingartens oft auf Verbandsebene unterwegs.

Vom TSB Ravensburg hat sich auch Sascha Schirmer angeschlossen. Der variable Kreisläufer soll das Spiel mit dem Kreis entlasten und neue Möglichkeiten geben, das Spiel noch unvorhersehbarer zu gestalten. Als frischester Neuzugang kam Sven Gärtner von der SG Ulm–Wiblingen an die Schussen. Gärtner ist ein erfahrener Bezirksligaspieler und hilft der Mannschaft vor allem im Rückraum mit seiner sehr ausgeprägten Wurfkraft. Die Mannschaft erhofft sich von den neuen Mitspielern, welche durchweg die Erfahrung aus höherklassigen Ligen besitzen, in der Bezirksliga konkurrenzfähig zu bleiben. Vorstand Tim Baur freut sich insbesondere, dass auch ehemalige Jugendspieler den Schritt zurück nach Weingarten gemacht haben. „Das zeigt wieder, dass wir auf dem richtigen Weg sind uns zukunftsfähig und erfolgreich aufstellen zu wollen.“