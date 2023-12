Auffahrunfall mit mehreren Autos

Auf insgesamt rund 13.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr bei einem Auffahrunfall mit mehreren Pkw auf der B 30 entstand. Das teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein bislang unbekannter Autofahrer im Bereich der Anschlussstelle Niederbiegen einem Fahrschulauto die Auffahrt auf die B 30 ermöglicht und dabei stark, offensichtlich bis zum Stillstand, abgebremst. Drei nachfolgende Autofahrer mussten hierauf ebenfalls eine Vollbremsung einleiten, konnten eine Kollision miteinander jedoch nicht mehr verhindern. Während die Fahrer der beschädigten Pkw vor Ort blieben, setzte der unbekannte Autofahrer, der zum Ermöglichen der Einfahrt abgebremst hatte, seine Fahrt fort. Ebenso fuhr das in den Unfall wohl nicht involvierte Fahrschulauto weiter. Das Polizeirevier Weingarten hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden. Ebenso wird die betreffende Fahrschule gebeten, sich mit den Kolleginnen und Kollegen in Verbindung zu setzen.