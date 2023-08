Zwölf junge Menschen in zwei Wohngemeinschaften waren es, die am 19. Juli aus einem brennenden Haus in der Weingartener Scherzachstraße fliehen mussten. Das Zimmer, in dem das Feuer ausbrach, ist völlig ausgebrannt, die anderen Räume zunächst unbewohnbar. Kaum haben die meisten eine neue Bleibe gefunden, stehen sie dem nächsten Problem gegenüber: ihrem vorherigen Mieter.

Er akzeptiert die fristlosen Kündigungen nicht und verlangt seit dem 6. August wieder Miete, obwohl die Zimmer nach Angaben der früheren Bewohner nicht wie besprochen saniert und nur unzureichend gereinigt wurden.

Vier bis sechs Monate sollte es nach den ersten Angaben des Vermieters und eines Brand-Sachverständigen dauern, bis die Zimmer in der Scherzachstraße wieder bezugsfertig seien, sagt Johanna Wolf, eine der früheren Bewohnerinnen. Sie und die anderen kamen bei Verwandten und in Hotels unter. „Für die meisten war dann klar, dass wir uns neue Wohnungen suchen“. Acht der Bewohner haben ihre Zimmer in der Scherzachstraße daraufhin fristlos gekündigt.

Offenbar keine Schadstoffmessung durchgeführt

Plötzlich jedoch sei ein Schreiben des Vermieters gekommen, dass die Zimmer ab dem 6. August wieder beziehbar seien und am 31. Juli die Reinigungsarbeiten beginnen würden. Viel früher also, als ursprünglich angekündigt. Johanna Wolf erzählt: „Uns wurde dreimal versichert, dass eine Schadstoffmessung durchgeführt wird, das ist aber nie passiert“. Denn es befinde sich ihr zufolge überall Ruß, der giftige Stoffe enthalten kann.

Als die Handwerker dann auch noch früher als angekündigt kamen, mussten die Bewohner laut Wolf zwischen den Bauarbeitern ihre Einrichtungsgegenstände aus den Zimmern räumen. Im Brandzimmer sei der Putz und teilweise auch der Boden entfernt worden. Außer dem Flur seien die Zimmer nicht wie angekündigt gestrichen, laut Johanna Wolf nicht einmal ordnungsgemäß gereinigt worden.

Die Tapete löst sich im Flur an manchen Stellen von der Wand, die Elektrik ist zu sehen und es riecht einfach nach wie vor nach Rauch, weil das Brandzimmer nur mit einer Folie abgeklebt ist. Außerdem hängen nirgends Rauchmelder, was irgendwie ironisch ist, sagt Johanna Wolf.

Laut Mietvertrag sei die Gebäudeversicherung sogar auf die Mieter umgelegt worden, sodass sie ein Recht auf eine angemessene Sanierung hätten, finden die ehemaligen Mieter.

Mittlerweile hätten fast alle wieder eine Wohnung oder Wohngemeinschaft gefunden, auch Johanna Wolf und ihr kleiner Sohn. Nur zwei warteten darauf, wieder ihre alten Zimmer in der Scherzachstraße beziehen zu können. Nun aber, erreichte ein Brief der Anwältin des Vermieters die jungen Menschen. Die fristlosen Kündigungen seien nicht rechtens gewesen, so die Anwältin. Ab dem 6. August müssten sie wieder Miete zahlen und seien daher bereits im Rückstand.

Anwalt der Mieter sieht gute Chancen

Ob die ehemaligen Mieter hätten fristlos kündigen dürfen, hängt davon ab, ob die Sanierung ordnungsgemäß durchgeführt wurde, oder nicht. Vorstellen kann sich das Anton Schmidt von der Rechtsanwaltskanzlei Schmidt & Liebermann Ravensburg, an den sich die jungen Menschen gewandt haben, nicht, denn schließlich hatte der Brandsachverständige zu Beginn von Monaten gesprochen, bis die Wohnungen wieder beziehbar seien.

Das Problem sei vor allem die Kontamination durch den Ruß. Wenn es um Monate der Sanierung geht, dürfe der Mieter fristlos kündigen, handelt es sich nur um einige Wochen wie im vorliegenden Fall, verschwimmen die Grenzen. Darum habe sich der Vermieter wohl auch so beeilt, um die größten Mängel zu beseitigen. „Es geht jetzt um Zumutbarkeitsfragen“, sagt Schmidt. Er sieht jedoch gute Chancen für die ehemaligen Mieter der Scherzachstraße.

Laut Angaben der ehemaligen Mieter, habe der Vermieter die Wohnung im Dachgeschoss des Brandhauses bereits wieder zur Miete angeboten. Dasselbe gilt für das WG–Zimmer neben der Brandwohnung. Es kann auf der Online–Plattform Immoscout ab dem 1. September für 500 Euro pro Monat gemietet werden, was Wolf für „unzumutbar“ hält. „Da kann man einfach noch nicht drin wohnen“, sagt sie.

Der Vermieter hat auf die Anfragen der „Schwäbischen Zeitung“ zum Thema nicht geantwortet.

2500 Euro sind bereits auf dem Spendenkonto

Die Stadt hatte ein Spendenkonto für die Opfer des Brandes eröffnet, die alle keine Hausratsversicherung besaßen und viele Gegenstände wegwerfen mussten. Laut Stadt sind bisher rund 2500 Euro zusammengekommen, das Konto wird nicht geschlossen. Nachdem der Gemeinderat die Spenden am 25. September offiziell angenommen hat, werden sie den Betroffenen übergeben. Einige Spenden erreichten die jungen Menschen auch direkt.

Das Spendenkonto: Kreissparkasse Weingarten, IBAN: DE78 6505 0110 0086 5002 70, Verwendungszweck: Hilfe Brandopfer.