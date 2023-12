Auf der Suche nach einem Konzept für das Umfrage für „Haus des Ehrenamts“

Ab sofort können bürgerschaftlich engagierte Gruppen aus Weingarten an der großen Bedarfsumfrage teilnehmen und der Stadt Raum- und Unterstützungsbedarfe für die Ausübung ihres Engagements mitteilen. Die Ergebnisse der Umfrage werden mit in die Konzeption des neuen „Haus des Ehrenamts“ einfließen. Das teilt die Stadt Weingarten mit.

Im Zuge der diesjährigen Haushaltsverbesserungsmaßnahmen entstand demnach die Idee der Schaffung eines „Haus des Ehrenamts“. Ein Haus, das künftig für die gemeinschaftliche Nutzung bürgerschaftlich engagierter Gruppen und Initiativen in Weingarten zur Verfügung stehen und somit das bürgerschaftliche Engagement in Weingarten insbesondere mit Raumangeboten unterstützen soll. Natürlich lebt solch ein Projekt von den Ideen und Bedarfen der Engagierten und so entstand die Idee einer großflächigen Befragung aller bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagierter Gruppen in Weingarten.

Die Umfrage richtet sich an alle Vereine, Gruppen und Initiativen, die sich freiwillig und ehrenamtlich für die Stadtgesellschaft in Weingarten einbringen. Die Umfrage richtet sich also sowohl an Initiativen im Bereich der örtlichen Nachbarschaftshilfe, an Umweltschutzgruppen und Bürgerinitiativen, als auch an Sportvereine, Kulturgruppen, Heimat- und Brauchtumsvereine oder Migrantenorganisationen. Speziell die Gruppen, die bislang ihr Engagement aufgrund mangelnder Räumlichkeiten nicht richtig entfalten können, sind herzlich eingeladen, an der Befragung teilzunehmen.

Um eine möglichst große Anzahl an Gruppen zu erreichen, wurde die Umfrage digital erstellt und ist ab sofort unter www.surveymonkey.com/r/6NB7886 abrufbar. Die Umfrage kann am PC aber auch über das Smartphone in etwa fünf Minuten beantwortet werden. Sollten Initiativen keinen digitalen Zugang haben, aber dennoch an der Umfrage teilnehmen wollen, können sie sich telefonisch an die städtische Referentin für Bürgerschaftliches Engagement, Carolin Schattmann, unter 0751-405 107 wenden, sodass die Umfrage analog zugestellt werden kann.

Um die Ergebnisse nicht zu verfälschen, sollte nur eine Person pro Gruppe, Initiative oder Verein an der Umfrage teilnehmen.Die Umfrage wird bis einschließlich 31. Januar 2024 online stehen.