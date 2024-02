Auf dem Trampolin zu mehreren Höhenflügen

Beim internationalen Schüler- und Jugend-Cup im Trampolinturnen in der Weingartener Großsporthalle sind 16 Vereine aus Deutschland und der Schweiz angereist. Für die Athleten des TV Weingartens gab es laut Mitteilung fünf Gold-, fünf Silber- und fünf Bronzemedaillen. Der TSB Ravensburg sicherte sich einmal Gold und einmal Bronze.

Im Elite-Wettbewerb sicherte sich bei den Damen Fee Lechelt mit einer starken Leistung den Titel. Auch bei den Herren waren die Weingartener erfolgreich, Benjamin Eyrich wurde Vizemeister. Bei den Jugendturnerinnen A/B sicherte sich Mara Herter Gold, bei den Jungs wurde Ben Depping Dritter. Bronze sicherte sich in der Jugend C auch Malte Gross. Die E-Jugendturnerin Tabea Schlei zeigt bei den Jüngsten ihr Können und gewann Bronze.

Bei den Damen sprang Theresa Knisel als Zweite aufs Podest, gefolgt von ihrer TVW-Vereinskameradin Stefani Arnegger. Kilian Eberwein holte sich nach langer Verletzungspause den Titel in der A -Jugend, sein Vereinskamerad Niklas Artz wurde nach einer ebenfalls langen Auszeit Dritter.

Die Weingartenerinnen Antonia Eyrich und Lara Eberwein starteten in der B-Jugend. Mit ganz knappem Vorsprung sicherte sich Antonia Eyrich Gold vor Lara Eberwein. Für Noah Härter gab es in der männlichen B-Jugend ebenfalls Silber. In der C-Jugend wurde die Ravensburgerin Isabel Gozmann Vierte, bei den Jungs wurde Leo Kammerl vom TVW ebenfalls Vierter. Weingartens Marie Schildmann holte sich Silber und die Ravensburgerin Julia Heine Bronze in der D-Jugend. Matvij Balitsky vom TVW wurde Vierter.

Bei den Minis sicherten sich drei Weingartenerinnen einen Podestplatz. Gold ging an Timea Pfeffer vor Lara Fürst und Lina Rakowetzki auf Bronze. In derselben Altersklasse in der männlichen Konkurrenz gewann der Ravensburger Mats Liess.