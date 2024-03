Die beiden Quartiere Martinshöfe und 14 Nothelfer werden das Weingartener Stadtbild deutlich verändern. Seit Jahren laufen die Planungen, aber immer wieder sorgen kleinere und größere Stolpersteine für eine Verzögerung in den Zeitplänen. So sieht der momentane Stand der Dinge für die jeweils drei bis vier Hektar großen Flächen aus.

14 Nothelfer

Ursprünglich hätten die Bauarbeiten an diesem Quartier Anfang 2024 beginnen sollen, laut neuer Planungen hat sich das auf Anfang 2025 verschoben. Grund dafür waren neue Vorgaben vom Regierungspräsidium Tübingen (ein geplantes Gebäude muss nun ein klein wenig weiter von der Straße weg gebaut werden) und eine längere Auseinandersetzung mit dem Land.

Der Investor pro invest aus Ulm sieht nach wie vor keine andere Lösung, als die alten Krankenhausgebäude (auf Baufeld 1) abzureißen, nachdem alle Versuche gescheitert waren, dort medizinische Angebote unterzubringen. Das Land hatte die Genehmigungen nicht erteilt. Ein genauer Plan, wie der Bereich ohne die alten Gebäude entwickelt werden soll, will Rainer Staiger, Chef von pro invest, bis spätestens Ende 2025 vorlegen.

Wir stellen uns im langen Trakt an der Ravensburger Straße Gewerbe vor, in den oberen Etagen unterschiedliche Wohnformen. Die Flächen Richtung Park hin möchten wir für reine Wohngebäude nutzen, sagt er.

Die alte Bausubstanz sei nicht umbaubar und müsse darum weichen. Dem muss der Gemeinderat am Ende jedoch noch zustimmen. Bis 2027 ist das Gebäude ohnehin an den Landkreis vermietet, der dort Flüchtlinge untergebracht hat. Vorher geschieht in dem Bereich also nichts.

Schwierig werden historische Funde

Bis dahin arbeitet das Unternehmen wie geplant die Baufelder 2, 3 und 4 ab. Den Anfang macht die dreizügige Kindertagesstätte, die die Stadt dringend braucht, auf Baufeld 4. Dort will Staiger so früh wie möglich mit dem Aushub beginnen, denn da könnte es noch eine Sache geben, die den Bau nach hinten verschieben könnte: historische Funde.

„Für uns ist das eine Befürchtung, da was zu finden, für andere eine Hoffnung“, so Staiger. Laut Chronik der Stadt Weingarten wurde nämlich schon im Jahr 1345 an dieser Stelle erstmals ein sogenanntes Siechenhaus erwähnt. Überreste von Knochen und Gegenständen sind also durchaus möglich.

Danach wolle sich der Investor auf den Neubau der 160 Wohneinheiten sowie einer Gewerbefläche auf den Baufeldern 2 und 3 konzentrieren, bis er sich schlussendlich den alten Krankenhaustrakten widme.

Martinshöfe

Als der jetzige Investor, die BUWOG aus Berlin, das Projekt Martinshöfe übernahm, war der Baubeginn des ersten Abschnitts für 2023 geplant. Das verhinderte jedoch ein Baustopp der Vonovia - dem Mutterkonzern der BUWOG. Dass wie geplant im Jahr 2032 alles fertig sein wird, darauf besteht der Investor nach wie vor. Mit der Stadt ist das vertraglich auch so geregelt. Bis 2027 sollen die ersten Gebäude stehen.

Die Abbrucharbeiten auf dem 3,7 Hektar großen Gebiet seien mittlerweile planmäßig und ohne Zwischenfälle beendet worden. „Im Herbst 2023 wurden der unterirdische Abbruch und die Dekontamination des Areals abgeschlossen“, schreibt Michael Divé, ein Sprecher der BUWOG.

Aktuell würden die Pläne für die vier Baufelder voranschreiten. Darin würde es derzeit insbesondere um die Ausarbeitung des Energiekonzepts und die infrastrukturellen Detailplanungen gehen. Nach aktuellem Stand werde die Energieversorgung im Quartier zu 100 Prozent aus Geothermie bestehen, sodass auf den Einsatz von fossilen Energieträgern verzichtet werden könne. Die Grundlagen dafür seien bereits geschaffen worden.

Einige Straßen werden gesperrt

Aktuell würden in Abstimmung mit der Stadt und der Technischen Werke Schussental die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen wie die Erneuerung diverser Versorgungsleitungen im direkten Projektumfeld (Bomsgasse, Schillerstraße, Schussenstraße) geplant und vorbereitet werden.

Die Bomsgasse und Schillerstraße müssten dafür später vermutlich gesperrt werden. Die Schussenstraße sei dann zudem kurzzeitig nur einseitig befahrbar, damit ein vorgefertigtes Einlaufschachtbauwerk mit dem Abwassernetzwerk verbunden werden kann, so Divé.

Derzeit würden Angebote für den Hochbau in den ersten Bauabschnitten eingeholt werden. Für den zweiten Abschnitt möchte die BUWOG noch 2024 einen Bauantrag stellen. Von dessen Genehmigung seien die Starts der sichtbaren Baumaßnahmen abhängig. Insgesamt entstehen 500 Wohnungen.

Mehr Informationen zu den Projekten gibt es auf den Homepages www.14nothelfer.com und www.martinshoefe.com