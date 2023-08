Weingarten

Andreas Glück gewinnt Silber und Bronze bei der DM

Weingarten

Im Speerwerfen erzielte Andreas Glück seine Jahresbestleistung. (Foto: Chai von der Laage/Imago )

Leichtathlet der LG Welfen holt Medaillen im Speer– und Diskuswurf bei den Masters. In einigen Wochen stehen nun die Europameisterschaften in Italien an.

Veröffentlicht: 16.08.2023