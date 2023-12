Anastasia Rovithis strebt Titel bei Taekwondo-EM an

Die Taekwondo-Kämpferin Anastasia Rovithis aus Weingarten geht erwartungsvoll in die Europameisterschaft im rumänischen Bukarest. Bei den europäischen Titelkämpfen, die am Donnerstag beginnen, will Rovithis um den Sieg mitkämpfen und sich für weitere Weltranglistenturniere qualifizieren.

Ihr Bruder Dionys Wohlgenannt, bekannt unter seinem früheren Namen Dionys Kronreif, wurde 2013 Europameister in Athen und kam bei der Weltmeisterschaft in Mexiko auf den fünften Platz. Er hat seine Schwester auf die EM in Rumänien vorbereitet und ihr unter anderem im Training die Pratzen (Schlagpolster) gehalten.

Die dreifache deutsche Meisterin und Bundeswehr-Spitzensportlerin Anastasia Rovithis trainiert im Bundesstützpunkt in Nürnberg, da sie im deutschen Nationalteam ist. Dort trainiert die Weingartenerin laut Mitteilung zweimal täglich und kann so sich ganz auf ihre sportliche Karriere konzentrieren. Laut ihres Vaters, der in Weingarten die Kampfkunstschule Rovithis leitet, ist Anastasia Rovithis stolz, in Bukarest die deutschen Farben in der Damenklasse bis 57 Kilogramm vertreten zu dürfen.