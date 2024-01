Alfred Schick hat die Bürgermedaille der Stadt Weingarten erhalten. Er ist der 15 Bürger, der auf diese Weise geehrt wurde. Als langjähriger Stadtrat und Leiter des Gymnasiums Weingarten hat Alfred Schick über einen langen Zeitraum im öffentlichen Leben der Welfenstadt gestanden. Über mehrere Wahlperioden war er auch ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters, zunächst in der Amtszeit von Gerd Gerber, nach dessen Ausscheiden im Jahr 2008 auch unter dessen Nachfolger Markus Ewald.

Ist über die Bücherei froh

Heute führt der 81-Jährige zusammen mit seiner Frau ein eher zurückgezogenes Ruhestandsleben in einer Neubauwohnung in der Weingartener Innenstadt. Ihr Eigenheim in der Oberstadt haben die Schicks an ihre Tochter und deren Familie übergeben. Mit ein Grund für den Umzug war, dass Alfred Schick infolge schwerer Komplikationen bei einer Hüftgelenksoperation inzwischen stark gehbehindert ist.

„In der Wohnung kann ich mich ohne Stock bewegen. Aber wenn ich nach draußen gehe, brauche ich eine spezielle Gehhilfe“, verrät er. Trotzdem führt ihn jede Woche sein Weg in die städtische Bücherei. Sein besonderes Interesse gilt dabei der Geschichte der Region im 19. und 20. Jahrhundert: „Als Stadtrat hatte ich damals dagegen gestimmt, eine städtische Bücherei einzurichten, weil meine CDU-Fraktion die Auffassung vertreten hat, dass eine leistungsfähige Stadtbücherei im mittleren Schussental ausreicht. Aber heute bin ich froh darüber, dass ich mir den Weg nach Ravensburg sparen kann. Und in unserer Bücherei finde ich immer interessanten Lesestoff.“

Studium der Mathematik und Physik

Alfred Schick ist als Bauernkind in einem kleinen Ort bei Laupheim aufgewachsen. Dort hat er auch vier Jahre die örtliche Volksschule besucht und ist zunächst ans Progymnasium nach Laupheim gewechselt, danach ans Schubart-Gymnasium in Ulm. Sein Studium der Mathematik und Physik fürs höhere Lehramt hat Schick in Tübingen aufgenommen. Nach drei Semestern wechselte er nach München und absolvierte sein Referendariat in Rottweil und Saulgau.

Nach der Hochzeit 1975 trat er seine Stelle am ein Jahr zuvor gegründeten Gymnasium in Weingarten an. Mit einem Augenzwinkern erzählt er:

Meine Frau hat mich nach Weingarten gelotst. Alfred Schick

Und sie habe ihn auch dazu ermuntert, ein Baugrundstück in der Oberstadt zu kaufen und dort ein Eigenheim zu bauen. Dort sind auch die beiden Söhne und die Tochter aufgewachsen.

Als der Gründungsrektor der Schule 1998 in Ruhestand ging, bewarb sich Alfred Schick erfolgreich um dessen Nachfolge. Trotz dieser beruflichen Herausforderung zog es den Schulleiter auch in die Kommunalpolitik. Als besonders belastend habe er dieses Ehrenamt nie empfunden, im Gegenteil: „Die Stadt ist ja Träger dieser Schule und damit für Gebäude und Sachausstattung zuständig. Da ist es hilfreich, wenn der Schulleiter einen engen Draht zu den Verantwortlichen in der Verwaltung und zu den Entscheidungsträgern in der Politik hat.“

Schick mit oberschwäbischem Humor

Aber auch die Verpflichtungen als ehrenamtlicher OB-Stellvertreter hätten ihm immer Freude gemacht, sagt Schick: „Da kommt man häufig zu Altersjubilaren oder darf zur goldenen Hochzeit gratulieren und erfährt viel über die Stadt und ihre Menschen, sowohl von den alt eingesessenen als auch von jenen, die über manche Umwege nach Weingarten gekommen sind. Und man behält als Kommunalpolitiker die Bodenhaftung.“

Das war auch in seiner Arbeit als Gemeinderat zu spüren. So manch hitzige Debatte brachte Alfred Schick mit seinem knitzen oberschwäbischen Humor wieder in eine versöhnliche Spur zurück. Bei aller Eloquenz hat er seine bäuerlichen oberschwäbischen Wurzeln bei vielen Gelegenheiten durchschimmern lassen.

Und auch jetzt im fortgeschrittenen Alter und bei angeschlagener Gesundheit strahlt er eine bewundernswerte Gelassenheit aus. Über die öffentliche Ehrung durch die Stadt freut er sich aufrichtig. Dass er sie zusammen mit seiner Frau, den drei verheirateten Kindern und den neun Enkelkindern feiern kann, ist ihm eine noch größere Freude.