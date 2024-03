An der Talschule gibt es wegen Bauarbeiten eine andere Wegführung

Weingarten

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Der Weg entlang des Schulgeländes (rot markiert) ist künftig Teil des Schulgeländes. Der Aufenthalt auf dem Schulgelände ist nur zu gewissen Zeiten gestattet. Außerhalb dieser Zeiten werden schulfremde Personen gebeten, über die Schafheitlinstraße (grün markiert) auszuweichen. (Foto: Stadt Weingarten )

In den kommenden Tagen beginnt die Baustelleneinrichtung auf dem Schulgelände Talschule. Ein großer Teil des Schulgeländes wird nicht mehr genutzt werden können, so dass Schülerinnen und Schüler künftig den Weg entlang des Schulgeländes von der Jakob-Reiner-Straße zur Abt-Hyller-Straße nutzen müssen, um in die Sporthalle F und das Lehrschwimmbecken zu kommen.