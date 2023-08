Als erstes werden die Netze aufgespannt, danach wird das Spielfeld mit Hilfe eines Maßbandes und roter Sprühfarbe markiert — so beginnt jedes Training der „Weingarten Wizards“. Die Studenten treffen sich auf der Außenanlage der Pädagogischen Hochschule und spielen die Trendsportart „Roundnet“. Auf ein richtiges Aufwärmprogramm wird dabei verzichtet, dafür ist die Spielfreude zu groß. „Das überspringen wir meist und fangen gleich an“, sagt Moritz Burkhardt, der Leiter der Gruppe.

Der Ursprung des Trends liegt in den USA

Aktuell sieht man immer häufiger junge Menschen im Park, am Badesee oder auch am Strand, die um ein rundes Netz herum aufgestellt sind und mit einem Ball gegeneinander spielen. Bei der Sportart handelt es sich um „Roundnet“. Sie wurde bereits 1989 von Jeff Knurek in den USA erfunden, erlangte aber erst jetzt unter dem Namen „Spikeball“ (englisch: Schmetterball) größere Aufmerksamkeit. Inzwischen gibt es sogar einige professionelle Mannschaften und offizielle Turniere.

Die „Weingarten Wizards“ trainieren meistens montags und donnerstags für etwa anderthalb Stunden. Ein ehemaliger Kommilitone von Burkhardt hat den Sport 2019 an die Hochschule gebracht. Er hat seine Begeisterung für „Roundnet“ dann an seine Mitstudenten weitergegeben. Aus einer anfangs noch kleinen Gruppe wurde so ein richtiges Team. Heute zählt die Mannschaft ungefähr 30 Mitglieder. Der Anteil an Männern und Frauen ist dabei relativ ausgeglichen. Auch dieses Mal steht wieder eine bunt gemischte Truppe auf dem Trainingsplatz.

Die Spielregeln sind leicht zu verstehen

Gespielt wird mit einem Netz, das auf einen Rahmen aufgespannt wird, eine Art Trampolin, auf dem der Ball aufspringen kann. Dabei treten zwei Teams, aus jeweils zwei Spielern bestehend, gegeneinander an und versuchen, einen Ball auf das Netz zu schmettern. Ziel ist es, dass das gegnerische Team diesen nicht mehr fangen kann, bevor er den Boden berührt. Besonders dabei ist, dass das Spielfeld keine richtigen Begrenzungen hat und somit volle 360 Grad um das Netz verläuft.

Viele der Spieler kommen in den Vereins–Trikots ins Training. Darauf zu sehen ist ein Zauberer (englisch: wizard) mit Hut — der Namensgeber des Teams. Bei blauem Himmel und Sonnenschein herrscht eine ausgelassene Stimmung auf dem Sportplatz. Nebenher wird über alles Mögliche geredet und viel gelacht — im Hintergrund schallt laute Musik aus einer Box. Nach guten Spielzügen und akrobatischen Rettungstaten, um wieder in Ballbesitz zu kommen, klatschen sich die Studenten gegenseitig ab und feiern ihre Erfolge im Spiel.

So sieht das Training bei den „Weingarten Wizards“ aus

Pro Angriff hat jedes Team höchstens drei Ballkontakte. Jeder Spieler darf den Ball aber nur einmal berühren, ehe er weitergespielt wird. Mit welchem Körperteil der Ball berührt wird, spielt jedoch keine Rolle. Meist wird dieser mit der flachen Hand gespielt, aber auch Kopfbälle sind hin und wieder zu sehen. Berührt er aber den Boden, den Rahmen oder kommt zweimal auf dem Netz auf, so wird dies als Fehler gewertet und der Gegner erhält einen Punkt. Dasselbe gilt auch, wenn das gegnerische Team absichtlich bei der Ausführung eines Spielzugs behindert wird. Das Spiel endet, sobald eine Mannschaft 15 Punkte erreicht hat.

Das Training findet meist im Freien statt. „Nur im Winter spielen wir dann in der Halle“, so Burkhardt. Von der Hochschule hat die Mannschaft dafür fünf Netze bekommen. Die restlichen bringen die Spieler selbst mit. Im Training stehen beispielsweise Spieltaktiken und verschiedene Würfe auf dem Programm.

„Das Schöne an Roundnet ist, dass es so einfach ist. Man braucht nur ein Netz, zwei Spieler und einen Ball — und natürlich gute Laune“, sagt Burkhardt mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Sportart wird auch im Fußball–Torwarttraining eingesetzt

Das einfache Spielkonzept ist mit Sicherheit ein Grund für den aktuellen Siegeszug des Trendsports. Die Regeln sind leicht zu erlernen, es ist nicht viel Vorbereitung nötig und jeder kann mitspielen. Außerdem ist das Spiel sowohl für drinnen als auch für draußen geeignet. Eine Spezialversion davon kann man sogar im Wasser spielen. „Roundnet“ wird teilweise auch im Fußball–Torwarttraining eingesetzt, um die Koordination und Reflexe zu verbessern. Außerdem gibt es eine kostenlose App, in der man Mitspieler finden kann. Diese ist in der Region allerdings noch nicht weit verbreitet.

Zwar ist die Sportart momentan im Aufschwung, ein großes Angebot an Vereinen in der Umgebung gibt es allerdings nicht. Vor allem als Hochschulsport wird „Roundnet“ immer häufiger angeboten, da sich besonders junge Menschen dafür begeistern. Neben Weingarten bietet beispielsweise auch die Universität in Ulm die Sportart an. Seit 2019 spielen die „Weingarten Wizards“ nun in der Regionalliga. „Für nächste Saison überlegen wir aber, uns für die zweite Bundesliga anzumelden“, sagt Burkhardt. Dann würde die Konkurrenz jedoch größer und die Fahrtwege länger werden. Ein Turnier in Heidelberg konnte das Team aber bereits für sich entscheiden.

Wie der Sport die Menschen verbindet

Am Ende einer schweißtreibenden Trainingseinheit werden dann alle Netze wieder abgebaut und die Bälle eingesammelt. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich die Wege der Spieler nach dem Training sofort wieder trennen. Auch danach bleiben sie gerne noch ein wenig zusammen. Die Begeisterung für die Zauberei am Netz sorgt nämlich für ein starkes Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe.