Ein Schulpsychologe war am Mittwoch, einen Tag nach dem Amok-Fehlalarm an der Schule am Martinsberg in Weingarten, um das Geschehene mit den Kindern aufzuarbeiten.

Es war zwar am Dienstag nach kürzester Zeit klar, dass es sich bei der in der ganzen Schule zu hörenden Durchsage um einen technischen Defekt gehandelt hat, doch noch minutenlang wurde den Kindern und Lehrern in Dauerschleife eine ernste Gefährdungslage vermittelt.

Empfohlene Artikel Technischer Defekt Falscher Amokalarm an Schule in Weingarten q Weingarten

Dabei hatte es schon vor Jahren einen „Runden Tisch“ gegeben, um genau solche Fehlalarme zu verhindern, die die Schüler stark belasten, teilweise sogar traumatisieren können. Wieso gibt es immer noch Fehlalarme?

Welle von Fehlalarmen vor zehn Jahren

2014 haben Kommunen, Polizei und Schulen nach einer Serie von Amok-Fehlalarmen an Schulen im Landkreis Ravesburg an einem „Runden Tisch“ ihre Systeme und Abläufe und überarbeitet. Zu den technischen Defekten war es unter anderem gekommen, weil Lehrer oder Putzhilfen den Alarm versehentlich ausgelöst hatten. Daraufhin gab es lange Zeit praktisch keine Fehlalarme mehr, 2018 hatte es an der KBZO in Weingarten allerdings dann wieder gleich zwei Fehlalarme kurz hintereinander gegeben. Es wurde ein neues Alarmsystem eingebaut.

In den vergangenen zwölf Monaten hat es laut Polizei im Schussental keinen Fehlalarm gegeben, bis auf den an der Schule am Martinsberg in Weingarten. Dass es sich um einen technischen Defekt handelte, war so schnell klar, dass kein Amok-Großaufgebot der Polizei ausrückte, sondern lediglich zwei Beamte kamen, um den Fehler zu überprüfen.

Alarmdurchsage als Dauerschleife

Bei einem Amok-Fehlalarm 2014 beispielsweise, waren etliche Polizisten zum Weingartener Schulzentrum ausgerückt. Ein Jahr zuvor waren 200 Polizisten im Einsatz, als es bei den Ravensburger Gymnasien zu einem Fehlalarm kam. Trotz der schnellen Entwarnung am vergangenen Dienstag, steckt den Lehrern und Schülern der Schule am Martinsberg der Schreck noch in den Knochen, wie Konrektorin Silke Straßner am Dienstag sagte.

Sie mussten sich um 11.45 Uhr statt der Pausenglocke eine Durchsage in Dauerschleife anhören, die sie dazu aufrief, aufgrund einer ernsten Gefährdungslage in den Klassenzimmern zu bleiben. Das Landesministerium für Kultus, Jugend und Sport erklärt, dass es zwei verschiedene Alarmsignale gebe. Eines, damit die Schüler das Gebäude verlassen und eines, damit die Schüler sich in den Klassenräumen verbarrikadieren. Außerdem habe das Land in Schulpsychologen investiert, die auch nach solchen Fehlalarmen Schüler, Lehrer und Eltern beraten. Einer von ihnen besuchte am Mittwoch die Schule in Weingarten. Für Nachfragen der „Schwäbischen Zeitung“, wie es der Schulgemeinschaft am Tag nach dem Schreck gehe, war er nicht erreichbar.

Jedes Alarmsystem hat Schwächen

Was genau den Defekt ausgelöst hat, steht noch nicht fest, so die Polizei. Kommt es zu einem Amokalarm, sei nach Angaben der Polizei jeder Streifenwagen mit schwerer Ausrüstung ausgestattet, sodass die Polizisten, die als erste vor Ort sind, sofort in das Gebäude vordringen könnten. „Es hat sich gezeigt, dass es eine frühzeitige Intervention braucht“, sagt Oliver Weißflog, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Dafür werde jeder Streifendienst besonders geschult. Einen wasserdichten Plan für den Ernstfall an einer Schule gebe es nicht, sagt Weißflog: „Die Schulen müssen einen Mittelweg finden. Amoktaten sind natürlich selten und je mehr technische Systeme es gibt, desto höher die Wahrscheinlichkeit eines Fehlalarms.“

Welche Alarm-Systeme die Schulen konkret anbringen, können sie selbst entscheiden. Dazu macht das Kultusministerium keine Vorgaben, weil die Bedürfnisse je nach Schülergruppe und Gebäude unterschiedlich sind. Experten seien sich nicht einig und jedes System habe seine Schwächen, sagt Michael Gomolzig, stellvertretender Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung.

Aus der Schule eine Festung machen?

Auch die Polizei gibt keine direkten Empfehlungen an die Schulen aus. „Ein direkter Anschluss an die Polizei ist zum Beispiel sehr teuer. Das muss der Schulträger entscheiden“, sagt Weißflog. „Ich kann aus der Schule auch eine Festung machen, dann sind unsere Kinder sicherer. Aber wollen wir das wirklich? Wir sind doch eine offene Gesellschaft“, sagt Gomolzig.

Vermeiden kann man Fehlalarme wohl nicht, sagt Daniela Baier vom Polizeipräsidium Ravensburg. Technische Defekte und menschliche Fehler können immer versehentlich einen Alarm auslösen. Sogar eine absichtliche Alarmauslösung wäre denkbar, was laut Polizei eine klare Straftat wäre.