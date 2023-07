Am Berg holt sich die LG Welfen einige EM–Medaillen

In den Schweizer Alpen haben sich die besten Masters–Athleten Europas getroffen, um sich im Berglauf und im Trailrunning zu messen. Das Engstligtal in Adelboden verwandelte sich laut Mitteilung in einen Hexenkessel der internationalen Laufszene. 18 Altersklassen — von 35 bis 75 Jahren — aus mehr als 20 Nationen kämpften bei guten Bedingungen um die Einzel und Mannschaftstitel. Sehr erfolgreich waren Athletinnen der LG Welfen.

Aus dem Landesverband Baden–Württemberg waren 24 Athleten bei den Titelkämpfen dabei. Die LG Welfen war mit fünf Läuferinnen vertreten. Einmal mehr zeigten die routinierten Berg–und Trailläuferinnen ihre Dominanz in den jeweiligen Altersklassen. Zwei Einzeltitel, zwei zweite Plätze, drei Mannschaftstitel und weitere vordere Platzierungen waren die Bilanz der starken Welfen–Frauen.

Wegen der engen Terminierung von Traillauf (Samstag) und Berglauf (Sonntag) entschieden sich nur wenige Sportler für das kräftezehrende Doppelprogramm. Tosende Wasserfälle und atemberaubende Aussichtspunkte bildeten die Kulisse für die 34,9 Kilometer lange Trailroute mit 1853 Höhenmetern Auf–und Abstieg. „Die tolle Landschaft konnte ich leider erst nach dem Lauf genießen“, meinte Brigitte Hoffmann. Die Ravensburgerin gewann nach 5:27,29 Stunden die Goldmedaille in der W65.

Im Berglauf führte die Strecke auf über 2000 Meter Höhe. Drei Minuten zeitversetzt starteten zuerst die rund 400 Frauen, dann die Männer. Bei nahezu allen EM–Auflagen war die 75–jährige Irmgard Olma aus Friedrichshafen erfolgreich. Zum zweiten Mal erkämpfte sie sich nun nach 2019 auf der 8,8 Kilometer langen Strecke mit 667 Höhenmetern in 1:23,25 Stunden den Titel mit einem satten Vorsprung von mehr als sieben Minuten.

Eine Wimpernschlag–Entscheidung, die es im Berglauf selten gibt, gab es bei der vielfachen Welt– und Europameisterin Marie–Luise Heilig–Duventäster. Im Ziel fehlten der W60–Athletin, die aufgrund einer Achillessehnenoperation und der Corona–Krise vier Jahre nicht mehr international gestartet ist, nur Dreihundertstelsekunden zum Sieg. Der ging in 57:57 Minuten an ihre Dauerkonkurrentin Cristina Aguado aus Spanien. „Nach der langen Wettkampfpause wusste ich überhaupt nicht, wo ich stehe und deshalb geht der zweite Platz, wenn auch nur um wenige Zentimeter verloren, in Ordnung“, meinte Heilig–Duventäster. Mit mehr als 20 Minuten Vorsprung feierte sie mit Gertrud Ott und Elke Wolfinger noch den Mannschaftssieg.

Zwei Silbermedaillen in der Einzelwertung und mit der Mannschaft holte W50–Starterin Monica Carl. Das Einzelrennen beendete die Langenargerin als Elfte des Gesamteinlaufs in 54:13 Minuten. Zwei weitere Europameistertitel mit der Mannschaft feierten Bärbel Paul in der W70 und Brigitte Hoffmann in der W65. Im zahlenmäßig starken Feld der W70 landete Paul nach 1:16,48 Stunden auf dem siebten Platz im Einzel, Hoffmann kam bei ihrem zweiten Start in 1:08,31 Stunden auf Rang sechs.