Alphornbläser umrahmen Erntedank-Gottesdienst in Basilika

Traditionell gehören der Erntedankgottesdienst und Alphornbläser in der Basilika zusammen, so auch in diesem Jahr. Am Sonntag, 1. Oktober, umrahmen die vier Alphornbläser der Stockweg-Alphorn-Formation aus Wald (Landkreis Sigmaringen) unter der Leitung von Jürgen Schatz den Gottesdienst in der Basilika in Weingarten. Sie umrahmen mit ihren Melodien den Sonntagsgottesdienst um 10.30 Uhr und spielen eigene Kompositionen und Arrangements. Wie in jedem Jahr werden auch heuer wieder zwei neue Titel zum ersten Mal öffentlich aufgeführt.