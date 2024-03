Alkoholisierter Autofahrer begeht Fahrerflucht

Über 0,3 Promille hatte ein 80-jähriger Toyota-Fahrer, als er am Dienstag gegen 20.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Kirchstraße beim Ausparken gegen ein Wohnmobil gefahren ist. Dabei entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Senior weg.

Zeugen konnten sich sein Kennzeichen notieren und die Polizei verständigen. Die Beamten trafen den Mann daraufhin an seiner Wohnanschrift an. Da ein Alkoholtest über 0,3 Promille ergab, musste er die Polizisten zur Entnahme zweier Blutproben in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er wird nun wegen Fahrerflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkohol bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.