Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Polizisten haben am Sonntagmorgen einen Autofahrer gestoppt, der betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Bei der Kontrolle gegen 7 Uhr im Stadtgebiet Weingarten wurden die Beamten schnell auf die Alkoholisierung des 71-Jährigen aufmerksam, heißt es im Polizeibericht. Weil eine Atemalkoholmessung über 1,3 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus brachten die Polizeibeamten in Erfahrung, dass der Senior seit geraumer Zeit nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie untersagten dem Verkehrssünder die Weiterfahrt, stellten dessen Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.