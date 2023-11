Adventsmarkt am Ladenzentrum Untere Breite

In die festliche Atmosphäre des Adventsmarktes eintauchen, das können die Besucher am Freitag, 1. Dezember, von 15 bis 20 Uhr am Ladenzentrum Untere Breite. Besonders für die kleinen Besucher gibt es am Freitag die Möglichkeit, gemeinsam mit der THW-Jugend Stockbrot zu backen und sich auf den Besuch des Nikolaus zu freuen.

Neben verlockendem Duft von Glühwein, Punsch und frisch gebackenen Waffeln gibt es ausgewählte Handarbeiten und besondere Deko- und Geschenkideen. Die Klänge der Bläsergruppe des Musikvereins Weingarten sowie die Stimmen der Kinderchöre der örtlichen Kindergärten St. Elisabeth und Eduard-Mörike, die traditionelle Weihnachtsmusik spielen, sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre.