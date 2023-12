Adventskonzert mit zwei Chören in Weingarten

Zu einem Adventskonzert mit den beiden Chören „FUNtastik“ und „Young Voice“ beginnt am Samstag, 16. Dezember, um 17 Uhr lädt der Popchor FUNtastik in die Kirche St. Maria in Weingarten ein. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich der Veranstalter.

Die Leiterinnen der beiden Chöre, Gabi Fink (FUNtastik) und Simone Dangel (Young Voices), haben laut Vorschau ein abwechslungsreiches Programm mit traditionellen und modernen Advents- und Weihnachtsliedern zusammengestellt. Während jeder Chor einen Konzertteil alleine gestalten wird, folgt ein gemeinsamer Schlussteil beider Chöre, bei dem mehr als 100 Sänger und Sängerinnen zusammen auftreten werden.