Acht Termine für „Sport im Stadtgarten“ in Weingarten stehen

Aufgrund der personellen Neuausrichtungen im Stadtmarketing Weingarten, läuft die Aktion „Sport im Stadtgarten“ in diesem Jahr nicht nach altbekannten Drehbüchern. Das Team um Geschäftsführerin Selina Müller hat es für den September dennoch geschafft, Sportbegeisterte nicht zu enttäuschen. An acht Terminen werden zweimal wöchentlich kostenlose Fitness–Workouts unter professioneller Leitung geboten. Los geht es am 5. September.

Für jedes Fitnesslevel was dabei

Fünf Weingartener Fitness– und Gesundheitszentren unterstützen die Aktion. „Egal ob Sie auf der Suche nach tänzerischen Motivationskicks sind, sich sportlich von anderen Kulturen inspirieren lassen wollen, oder sich einfach nur körperlich fit halten möchten — unser Programm hält für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel das Passende bereit“, so das Stadtmarketing. Immer dienstags um 18.30 Uhr und donnerstags um 10 Uhr finden die Workouts statt.