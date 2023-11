Abschlusskonzert des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg

Vom 3. November bis 10. November geht das Landesjugendorchester Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Dirigenten Johannes Klumpp und dem Bariton Philippe Spiegel auf Herbsttournee. Zum Abschluss dieser Tournee ist das Orchester auch am Freitag, 10. November, um 19 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben in Weingarten zu erleben. Auf dem Programm steht neben Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und Gustav Mahler auch die Sinfonie Nr. 5 in d-Moll op. 47 von Dmitri Schostakowitsch. Alle Informationen und Tickets zu 14 Euro/7 Euro (ermäßigt) gibt es online unter www.musikschule-ravensburg-e-v.de/ljo