ie Nachnutzung des 14 Nothelfer in Weingarten macht schon eine Weile Probleme, aber jetzt ist definitiv klar: Investor Rainer Staiger will das 14 Nothelfer abreißen lassen. Beziehungsweise bleibt ihm kaum eine andere Wahl, denn all seine Pläne, eine Spezialklinik und Ärzte im ehemaligen Krankenhaus anzusiedeln, sind gescheitert. Das Land akzeptiert an dieser Stelle keine medizinische Versorgungseinrichtung. Im Gemeinderat herrscht größtenteils Einigkeit darüber, dass der Investor alle Möglichkeiten ausgeschöpft und sich redlich bemüht hat, die Hoffnungen der Stadt zu erfüllen.

Die meisten Räte sehen der Wahrheit ins Auge, über kurz oder lang werden OP- und Bettentrakt abgerissen werden müssen. Die Infrastruktur der Gebäude lässt eine sinnvolle und vor allem wirtschaftliche Lösung für eine andere Nutzung nicht zu. Es ist Zeit, das vergangene Kapitel abzuschließen und sich einem neuen Konzept zu öffnen, das der Stadt und den Bürgern andere Chancen bietet. Viele Wohnungen können beispielsweise neu entstehen und die Wohnungsnot in Weingarten etwas mildern.

Es ist richtig, jetzt einen klaren Schnitt zu machen und die neuen Pläne zeitnah mit der Öffentlichkeit und den Beteiligten zu besprechen, damit die Umsetzung zügig voranschreiten kann, sobald die Flüchtlinge in spätestens vier Jahren ausgezogen sind. Das 14 Nothelfer hat jetzt genug Geld verschlungen.