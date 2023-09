Mehr als 80.000 Gäste haben das Freibad Nessenreben in Weingarten in der Saison von Mai bis Mitte September 2023 besucht, das teilt die Stadtverwaltung mit. Schon im nächsten Jahr könnten sie es wieder warm haben, denn Wolfgang Habisreutinger kämpft für dauerhafte 25 Grad im Wasser. Auch die Rahmenbedingungen für das von der Schließung bedrohte Freibad haben sich dank einer großen Spende gebessert. Zudem: Der erste Hundebadetag zu Ende der Saison sei mit 200 Hunden im Wasser sehr erfolgreich gewesen.

Zwischen 22 und 24 Grad warmes Wasser

Genau 80.240 Badegäste zählte das Weingartener Freibad in dieser Saison. „Die startete vergleichsweise spät und war geprägt von vielen sehr heißen, aber auch kühlen Wochen“, sagt Stadtsprecherin Carolin Schattmann. Außerdem wurden die vier Becken wie schon 2022 ausschließlich über die Solarabsorberanlage beheizt und nicht mehr mit Gas, wie in den Jahren davor. Das führte zu einer Wassertemperatur zwischen 22 und 24 Grad. Die Anzahl der Badegäste entspricht, so Schattmann, dem Mittelwert der vergangenen Jahre. 2019 kamen 85.000 Besucher, 2018 gab es aufgrund von Hitze und Trockenheit sogar 110.000 Gäste.

Was die Wärme des Wassers betrifft, so könnte es schon für die kommende Saison eine Lösung geben. Wolfgang Habisreutinger, früherer Chef des gleichnamigen Holzhandelsunternehmens in Weingarten, möchte wieder dauerhaft 25 Grad im Becken haben. Deshalb hat er Firmen und Privatpersonen Anfang August zu Spenden aufgerufen. Damit möchte er für Wärmepumpen und eine größere Absorberanlage sorgen. Zudem könnte die Stadt von der Bürger-Energiegenossenschaft Weingarten eine Solaranlage für das Freibad mieten.

Stadt hält das Ziel für ehrgeizig

Bislang haben sich, wie Habisreutinger sagt, über 100 Badegäste gemeldet und sind bereit, zu unterstützen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir unser Ziel zu Beginn der Freibadsaison 2024 erreichen“. 500.000 Euro würde alles in allem etwa kosten. Die Stadt hält den Zeitplan für ehrgeizig, steht aber in enger Abstimmung mit Habisreutinger, so Carolin Schattmann. Sie sagt: „Grundsätzlich freuen wir uns sehr, dass weitere Unternehmen und Bürger sich für den Erhalt des Freibads einsetzen und ihre Unterstützung signalisiert haben.“

Darüber hinaus möchte sich der „Förderverein Bäder Weingarten“ gründen. Noch laufen hierzu die Gespräche mit der Stadt. Und nicht nur das: Die Gabriele-und-Heinrich-Grieshaber-Stiftung wird wie bereits berichtet den Betrieb des Bades für die kommenden zwei Jahre mit 200.000 Euro sichern. Aufgrund der Sparmaßnahmen war das Freibad kurzfristig sogar von der Schließung bedroht, was für einen Aufschrei in der Bevölkerung weit über Weingarten hinaus sorgte.

Wiederholung des Hundebadetags unklar

Mit den neuen beruhigenden Aussichten konnten dann auch Veranstaltungen wie der erste Hundebadetag durchgeführt werden. 201 Hunde mit 412 Frauchen und Herrchen haben die Gelegenheit genutzt und planschten nach Saisonende für einen Tag in Nessenreben. Carolin Schattmann: „Wir haben außergewöhnlich viel Resonanz erhalten, fast ausschließlich positive“. In deutschen Freibädern hätten sich Hundebadetage längst etabliert, ob es nochmal einen in Weingarten gibt, werde aber erst bei der Planung der kommenden Saison entschieden.

Nach Lust und Laune planschen konnten rund 200 Hunde im Freibad Nessenreben nach Saisonende. Die Veranstaltung ist damit sehr gut angenommen worden. (Foto: Stadt Weingarten )

Gut gelaufen, sagt Schattmann, sei auch der Speed and Fun Day mit Rutschwettbewerb, Speedminton und Schnuppertauchen Mitte Juli, der sich an Familien richtete. Es folgten Sportwettbewerbe beim Studi Splash im Juni. Das erste Mal hätten die städtische Hochschulbeauftragte Melanie Koller und der Unabhängige Studierendenverein Weingarten gezielt Studenten der beiden Hochschulen angesprochen. 350 von ihnen waren dabei.