6000 Christbäume brennen bald in Weingarten

Wenn das Wetter stimmt, versammeln sich jährlich rund 2000 Menschen auf dem Panzerbuckel in Nessenreben, um den riesigen Funken zu bestaunen. Schon als kleiner Bub mit acht Jahren hat Mika Faiß aus Weingarten der Funkengruppe beim Auf- und Abbau des Berges aus Brennholz geholfen. Heute leitet er selbst die Gruppe und erzählt, was zu den Feinden eines Funkens gehört. Er findet in diesem Jahr am Sonntag, 18. Februar, um 18.30 Uhr statt.

Mika Faiß ist Funken-Experte. (Foto: Mika Faiß )

Nur Vollholzpaletten darf es geben

„Hörst du, wie die Flammen flüstern, knicken, knacken, krachen, knistern“, schrieb James Krüss in seinem Gedicht, und ja, wer vor einem bis zu 15 Meter hohen brennenden Funken steht, kann das nicht überhören. Etwa 6000 Christbäume und etliche Einwegpaletten stehen in Flammen, um den Winter zu vertreiben - so die Tradition. Doch bis dahin ist es ein ganzes Stück Arbeit.

Etwa 22 Leute befinden sich in der Funkengruppe von Mika Faiß, der 23 Jahre alt ist. Die Gruppe formiert sich aus der katholischen Jugend Weingarten, und der Funken sei einer der Höhepunkte für die jungen Leute im Jahr. Schon Ende Oktober beginnt die Organisation - da müssen Sponsoren gefunden werden und Flyer gedruckt. Es müssen genug Paletten her, um ein stabiles Gerüst bauen zu können. Faiß: „Wir dürfen aus Umweltgründen nur Vollholzpaletten nehmen, das wird kontrolliert.“ Die werden in der Regel von Firmen gesponsert.

Die Funkengruppe um Mika Faiß (Zweiter von Links) sammelt die Christbäume der Bürger für ihren Funken ein. (Foto: Katholische Jugend Weingarten )

Auf das Gerüst, das am Freitagmorgen gebaut wird, kommen am Samstag die zuvor eingesammelten Christbäume sowie der Grünschnitt, den der Baubetriebshof Weingarten gesammelt hat. Mit großen Maschinen schichten die Helfer das Material auf. „Die Paletten werden wie ein Kamin aufgebaut, sodass es einen Durchzug gibt“, sagt Mika Faiß.

Die Frauen basteln die Hexe

Viele Bürger helfen der Funkengruppe im Hintergrund, wie beispielsweise der über 80-jährige Kurt Rief aus Weingarten. Er ist Träger der Bürgermedaille und unterstützt die Jugend mit seinem großen Netzwerk. An sich darf jeder beim Aufbau helfen, letztlich würden sich meist aber nur männliche Vertreter melden. Die Frauen würden es vorziehen, die Hexe zu basteln, die oben auf den Funken gesetzt wird.

Um sich gegen eine besondere Gefahr zu wappnen, die das Funken-Spektakel verhindern könnten, stellt die Funkengruppe von Samstag- auf Sonntagnacht eine Nachtwache und eine Alarmanlage mit Bewegungsmelder auf. „Früher war es Tradition, die Funken anderer Gemeinden vor der Zeit abzubrennen“, sagt Faiß. Doch da verstehe man keinen Spaß in Weingarten: „Wir würden das anzeigen.“

Das Funkenbrennen ist für die katholische Jugend Weingarten einer der Höhepunkte im Jahr. (Foto: Katholische Jugend Weingarten )

Hauptsache, der Funken ist innen trocken

Früher sei der Funken mit Diesel und Benzin zum Brennen gebracht worden, heute sei das verboten. Vielmehr werden kleine Lagerfeuer angezündet, deren Glut ins Innere des Funkens mit seinen vier Eingängen geschaufelt wird. Dort fangen die trockenen Christbäume und Stroh in der Regel sofort zu brennen an. Selbst wenn es regnet und die Tannenbäume außen nass werden, verhindere das den Funken nicht, solange er innen trocken bleibt. Erst wenn es ins Palettengerüst hineinregnet, könne es Probleme geben. Das passiere aber selten.

Ein großes Zelt steht auf dem Panzerbuckel bereit, in dem alkoholfreie Getränke, aber auch Bier, Glühwein und rote Wurst im Wecken verkauft werden, während der Funken innerhalb von zwei bis drei Stunden zu einem Gluthaufen verbrennt. Oder um es in den Worten von Krüss zu sagen: „Ein letztes Knistern, ein feines Flüstern, ein schwaches Züngeln, ein dünnes Ringeln - Aus.“