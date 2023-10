Vor 60 Jahren sind Sigurd und Rosemarie Riedmayer den Bund der Ehe eingegangen. Die Stadt Weingarten gratulierte nun herzlich zur Diamanthochzeit.

Am 19. Oktober 2023 hat das Ehepaar Riedmayer seine Diamanthochzeit gefeiert. Stadtrat Bernd Junginger, ehrenamtlicher Vertreter von Oberbürgermeister Clemens Moll, gratulierte den beiden persönlich und überbrachte im Namen der Stadt einen Geschenkkorb sowie herzliche Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Sigurd Riedmayer ist seit 1980 Inhaber einer kleinen Maschinenfabrik mitten in Weingarten, die er in dritter Generation übernommen hat. Heute, mit 80 Jahren, ist er Alleinunternehmer und sagt mit Stolz, dass er zehn Lehrlinge ausgebildet habe und seine Werkstatt weiterhin mit Leidenschaft führe. „2026 soll die Werkstatt ihr hundertjähriges Jubiläum erleben“, so Sigurd Riedmayer. Seine Frau Rosemarie unterstützt ihn seit jeher mit der Arbeit im Büro und hilft, wo sie kann.

Rückblickend sagt das Ehepaar, dass das schönste Erlebnis und sein ganzer Stolz die zwei Kinder seien, die die beiden auch zu Großeltern gemacht haben. Seit diesem Jahr sind sie sogar Urgroßeltern. In ihrer Freizeit engagieren sich die Riedmayers schon seit mehr als 50 Jahren im DLRG ‐ ein Ehrenamt, das mit einer goldenen Brosche ausgezeichnet wurde, die die beiden an ihrem besonderen Tag getragen haben. Rosemarie Riedmayer ist außerdem leidenschaftliche Dichterin. Extra für die Diamantene Hochzeit schrieb sie ein Gedicht. Nachfolgend ein kleiner Auszug:

„Die letzten Hürden werden genommen, wir sehen schon das Ruhebänkchen kommen, wo wir mit Freude noch bewusst genießen Enkel und Urenkel mit Lust.Schön vereint bei einem Feste mit Familie und auch Gäste gehen wir dem Ziel entgegen. 60 Jahre sind ein Segen.“