Rund 60 Mal musste die Polizei in den vergangenen Monaten im Stadtgebiet Weingarten wegen eines Fehlalarms ausrücken. Dazu zählen Einsätze, wie er in der vergangenen Woche am Münsterplatz vorkam. Ein Nachbar hatte einen vermeintlichen Schuss gehört, weshalb etliche Beamte mit Schutzausrüstung und Maschinenpistolen aus Streifenwagen stiegen. Es gab zwar ein streitendes Paar, aber keine Waffe. Das hat nach Angaben der Polizei in der Theorie mehrere Hundert Euro gekostet. Es gibt aber nur wenige Fälle, in denen eine Privatperson zur Kasse gebeten wird. Noch seltener kommt das beim Rettungsdienst vor. Nur die Feuerwehr berechnet die Einsätze häufiger.

Missbrauch von Notruf ist strafbar

Fälle wie der angebliche Schuss oder dass Bürger die Polizei aus einem Scherz heraus rufen, seien eher die Ausnahme. Das teilt Daniela Baier, Sprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg, mit. Ein weiteres Beispiel: Im September 2022 hatte eine Frau im Weingartener Kaufland statt des Aufzug–Knopfes versehentlich den Brandmelde-Knopf gedrückt.

Der Einsatz der ,auslösenden‘ Person kann nur dann in Rechnung gestellt werden, wenn sie hätte erkennen können, dass kein Grund für ein polizeiliches Einschreiten vorliegt, sagt Baier.

Deshalb musste die Frau den Einsatz auch zahlen. Der absichtliche Missbrauch des Notrufs hingegen kann Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft zur Folge haben. An dieser Stelle werde aber jeder Einzelfall genau unter die Lupe genommen.

Die meisten Fehlalarme sind Alarmauslösungen von Einbruchs–, Überfalls– oder Feuermeldern, so Daniela Baier. In den vergangenen Monaten ist das Polizeirevier Weingarten im Stadtgebiet zu rund 60 Fehlalarmen ausgerückt. Häufig würden die Alarme in Firmengebäuden, Banken oder Tankstellen losgehen. „Auslöser sind meist menschliche Fehler oder technische Defekte“, sagt Baier. Manchmal renne auch eine Maus bei Nacht durch die Firmenräume und löse den Einbruchs–Bewegungsmelder aus.

Einsätze, bei denen die Polizei umsonst anrückt, kosten je nach Fall komplett unterschiedlich viel. Ein Beamter koste pro angefangener halber Stunde 36 Euro, nach oben sind die Kosten auf maximal 50.000 Euro gedeckelt. Baier: „Das käme zum Beispiel zusammen, wenn Polizeifahrzeuge und -kräfte anfahren, und möglicherweise ein Polizeihubschrauber eingesetzt wird“.

10 Prozent an blinden Alarmen bei der Feuerwehr

Rund zehn Prozent der Einsätze der Feuerwehr Weingarten sind jährlich „Blinde Alarme“ — wie die „Fehlalarme“ dort genannt werden. Das schätzt der stellvertretende Feuerwehrkommandant Alexander Binder. Im Jahr 2022 traf das auf 34 von 315 Einsätzen zu. Auch bei der Feuerwehr lösen den blinden Alarm am häufigsten Rauchmelder aus.

Dabei muss man die Brandmeldeanlagen von den Hausrauchwarnmeldern unterscheiden. Letztere sind die Geräte, die in mehreren Räumen von Wohnung oder Haus vom Gesetz her installiert sein müssen. Für einen Fehlalarm dort verlangt die Stadt Weingarten kein Geld, so Binder. Es sei denn, er ist durch eine Fahrlässigkeit entstanden, wie durch ein vergessenes Essen auf dem Herd. Der Einsatz von blinden Alarmen der Brandmeldeanlagen wird dem Bürger in Rechnung gestellt. Die Kosten werden durch die Dauer des Einsatzes, die Anzahl der Feuerwehrkräfte und -fahrzeuge berechnet. So kostet ein Feuerwehrmitarbeiter pro Stunde rund 27 Euro.

Gezahlt werden muss privat auch, wenn Kraftfahrzeuge involviert sind. Wenn jemand etwa eine Ölspur verursacht, die die Feuerwehr beseitigen muss, wird der Autofahrer zur Kasse gebeten. Bei Tierrettungen (Katze auf dem Baum) kommt es ebenfalls vor, dass der Halter die Rechnung zahlen muss. Hier seien die Kommunen in Sachen Kostenübernahme aber großzügig, sagt Alexander Binder. Rückt die Feuerwehr an, um ihrer Kernaufgabe nachzugehen, also Brände zu löschen oder Menschen aus lebensbedrohlichen Lagen zu retten, sind die Einsätze stets kostenfrei für den oder die Betroffenen.

„Einsätze ohne Transport“ kommen häufiger vor

Die Rettungskräfte berechnen praktisch nie etwas für einen Einsatz und rechnen mit der Krankenkasse ab, sagt Volker Geier, Geschäftsleitung des DRK–Rettungsdienstes Bodensee–Oberschwaben. Sollte jemand den Notruf als Scherz oder ähnliches missbrauchen, begehe er eine Straftat, die ohnehin geahndet wird. Bei der DRK heißen die Fehlalarme „Einsätze ohne Transport“. Der Anteil derer belief sich in 2022 und 2023 bis dato auf 26 Prozent.

Einsätze ohne Transport sind es, wenn die Versorgung vor Ort stattfinden kann, wenn kein Patient auffindbar ist, wenn der Patient an den Hausarzt verwiesen wird, wenn der Patient den Transport verweigert oder wenn der Patient schon verstorben ist. Seit Corona sei die Anzahl der Fälle, in denen die Rettungskräfte den Patienten an den Hausarzt verweisen müssen, um vier Prozent gestiegen. Volker Geier: „Wenn die Patienten bei ihrem Hausarzt nicht durchkommen, weil er aufgrund von Personalmangel Wartezeiten hat oder ähnliches, dann melden sie sich bei uns“. Wenn der Patient glaubhaft einen Notfall vermitteln kann, dann kämen die Rettungskräfte vorbei, auch, wenn sich die Angelegenheit später als „Fehlalarm“ herausstellt.