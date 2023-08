50 Jahre Volkshochschule in Weingarten. Dieses Jubiläum feiert die städtische VHS in diesem Sommer. Wie sich das Angebot im zurückliegenden halben Jahrhundert entwickelt hat — und warum die VHS eigentlich schon ihr 66–Jähriges feiern kann: ein Rück– und Ausblick.

Dass es mehr als 66 Jahre sein könnten, liegt an dem „Kulturausschuss“, den die Stadt im März 1957 gegründet hat. Er ist praktisch der Grundstein der Erwachsenenbildung in Weingarten. Nur hatte man am Anfang Mühe, Begeisterte dafür zu finden, wie der heutige VHS-Leiter Jürgen Alexander Bader erzählt. Drei Versuche mussten unternommen werden, um das Gremium zu besetzen. Und die sechs Mitglieder, mit denen der Kulturausschuss dann startete, wollten anonym bleiben. Ihre Namen sind nicht dokumentiert. Erste Vorträge drehten sich um die Geschichte Weingartens und die archäologischen Funde rund ums Gräberfeld.

Keine Heizung: in Winterausstattung zur Arbeit

Zwischenzeitlich wurde der Kulturausschuss dann in „Kulturkreis“ umbenannt und kurze Zeit hieß die Einrichtung auch Volksbildungswerk. Dass der Gemeinderat die Institution am 12. Juli 1973 in Volkshochschule umbenannte, hatte ganz praktische Gründe. Bader weiß: „Das Land Baden–Württemberg förderte nur noch Volkshochschulen, an den alten Begrifflichkeiten festzuhalten, wollte niemand riskieren.“

In den 70er–Jahren erschien dann auch das erste Programmheft — deutlich kleiner und dünner als heute. Die VHS war damals noch „in Baracken“, wie in alten Artikeln beschrieben ist, untergebracht. Die waren in der Nähe des späteren Postareals an der Scherzachstraße. „Unsere Vorgänger sind in voller Winterausstattung zum Arbeiten gegangen“, erzählt der heutige VHS-Chef. Ein „Quantensprung“ seien deshalb 1983 die neuen Räumlichkeiten am Münsterplatz gewesen. Eine Registrierkasse, Telefonanschluss, zwei Schreibmaschinen, die VHS war ausgestattet mit der Hightech der Zeit.

Angebote für gehobenes Bildungsbürgertum

Apropos Zeitgeist: „Die Angebote der 70er– und 80er–Jahre hängen unserem Image manchmal noch ein wenig nach“, sagt Bader. Gemeint sind Handarbeitskurse, Fremdsprachenunterricht und philosophische Vorträge, die — in Weingarten durch das Hochschul-Milieu verstärkt — ein ziemlich gehobenes Bildungsbürgertum ansprechen sollten. Übrigens nicht nur in Weingarten. Schon Ende der 70er–Jahre kamen die Gemeinden Baienfurt, Baindt, Berg, Schlier, Fronreute und Wolpertswende hinzu.

Seit 1992 ist die VHS wieder an der Scherzachstraße angesiedelt. Mit ihren neun Mitarbeitern und 159 Dozenten ist sie aber, wie Jürgen Alexander Bader sagt, eigentlich überall in der Stadt präsent. Im Zuge der aktuellen Spardebatte will die Verwaltung allerdings prüfen, ob Standorte zusammengelegt werden könnten.

Das Angebot der VHS jedenfalls sei in der Zwischenzeit enorm verbreitert worden.

Wenn man in unseren Programmen nichts findet, liegt es wahrscheinlich an mangelndem Interesse, mutmaßt Bader.

Doch das Interesse sei durchweg groß.

VHS–Chef: „Wir haben die nötige Freiheit“

Und nach einigem Hin– und Her inklusive häufigen Wechseln in der Leitung zu Beginn des Jahrtausends, sei die städtische VHS inzwischen in einem guten Fahrwasser. Das bestätigt auch Sarah Schnetz, Abteilungsleiterin der Stadt für Bildung, Sport und Vereine: „Das Modell, das wir haben, ist richtig erfolgreich.“ Und Bader ergänzt: „Wir sind gerne eine städtische VHS, wir haben die nötige Freiheit, die wir brauchen.“

Neben der städtischen Trägerschaft würden zahlreiche Kooperationen zu einem guten Angebot beitragen. Ohne diese, schätzt Bader, würden weniger Menschen auf die Angebote aufmerksam werden. „Es wäre ja irre zu glauben, die Welt dreht sich nur um uns.“ Über Partner könne man mehr erreichen. Damit werde ein Ziel erreicht, das die VHS seit jeher verfolge: „Es sollen sich Menschen begegnen, die sich sonst nicht treffen würden.“

Zeitreise: Kuriose VHS-Kurse, die es heute nicht mehr gibt

„Wie werde ich Optimist?“ Dieser Frage ist eine „fröhliche Unterrichtsstunde“ im Jahr 1980 im Weingartener Kornhaus nachgegangen. Aber es geht auch praktischer: Als Fahrschulen das Geschäft mit verschiedensten Führerscheinen noch nicht machten, bot die VHS einen Mofa-Grundkurs an. An zwei Abenden lernte man für 4 D-Mark alles Praktische und Theoretische, was man für die motorisierte Teilnahme am Straßenverkehr wissen musste. Was heute sicher nicht mehr angeboten werden könnte, ist „den Fragen der Chemie“ nachzugehen. Und zwar mit praktischen Experimenten wie Anfang der 80er-Jahre. Ebenfalls aus der Zeit gefallen wirkt, dass sowohl ein Kochkurs „Kalte Küche für die Frau“ als auch – gesondert und strikt getrennt – „Kalte Küche für den Mann“ angeboten wurden.