50-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 50-Jähriger am Mittwoch kurz vor 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall erlitten. Das teilt die Polizei mit. Ein 18 Jahre alter Ford-Fahrer übersah den Toyota des 50-Jährigen beim Ausfahren aus einem Betriebsgelände in der Argonnenstraße und streifte diesen. Eine medizinische Versorgung des 50-Jährigen vor Ort war nicht vonnöten. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.