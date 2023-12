44-Jähriger wird bei Wohnungsbrand leicht verletzt

Beim Brand einer Wohnung in der Franz-Beer-Straße ist am Sonntag kurz nach 12 Uhr ein 44-Jähriger leicht verletzt worden. Dies berichtet die Polizei.

Aus noch unklarer Ursache gerieten mehrere Gegenstände in einem Zimmer der Wohnung in Brand. Der 44-Jährige versuchte zunächst, das Feuer selbst zu löschen und verletzte sich dabei. Er brachte sich in Sicherheit und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr. Die Wehrleute konnten die Flammen dann löschen, weitere Bewohner des Gebäudes mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.