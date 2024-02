33-Jähriger vor Spielothek ausgeraubt

Ein 33-Jähriger ist am Sonntagabend kurz vor Mitternacht eigenen Angaben zufolge mit Pfefferspray angegriffen und danach beraubt worden. Der Mann sei laut Polizeibericht vor einer Spielothek in der Liebfrauenstraße unvermittelt von zwei Unbekannten angesprochen und ihm daraufhin Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden. Daraufhin sei ihm der Geldbeutel mit einer geringen Menge Bargeld darin geraubt worden. Die beiden Unbekannten seien dann fußläufig in Richtung Stadtzentrum geflüchtet. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen.