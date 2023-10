3200 neue Glasfaseranschlüsse in der Innenstadt

Die Firma OXG wird in den kommenden Monaten weite Flächen des Stadtgebiets mit neuen Glasfaseranschlüssen versorgen. Ab Freitag, 6. Oktober, klingeln Mitarbeiter des Unternehmens an Haustüren in Weingarten, um Verträge anzubieten, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ob für Homeoffice, Streaming oder Gaming ‐ moderne Anwendungen benötigen mehr Bandbreite und stabile Verbindungen. Das Unternehmen OXG, das Glasfaser-Joint-Venture von Vodafone und Altice, wird in Weingarten mehr als 3200 Haushalte und Unternehmen mit Glasfaser versorgen ‐ und zwar ohne Kosten und zusätzlichen Aufwand für Eigentümer und Bewohner. Die Anbindung an das Glasfasernetz schafft die Voraussetzung für einen leistungsstarken und zukunftssicheren Internetzugang.

„Mit unserer Glasfaser-Offensive verfolgen wir das Ziel, so viele Haushalte wie möglich mit den Breitbandlösungen von morgen zu versorgen“, sagt Stefan Rüter, Geschäftsführer von OXG. Das Unternehmen baut in Weingarten sogenannte FTTH-Anschlüsse. Die Abkürzung steht für „Fiber to the Home“ und beschreibt eine moderne Anschlussmethode, bei der die Glasfaserleitung bis in die Wohnung oder in das Haus verlegt wird. Auf das klassische Kupferkabel wird verzichtet.

Glasfaser gilt als Technologie von morgen. Schon heute ermöglichen FTTH-Anschlüsse Highspeed-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s und perspektivisch mehr. Da jede Wohneinheit eine eigene Leitung bekommt, ist die Übertragungsqualität auch bei starker Nutzung laut OXG verlässlich gut und störungsfrei. Eigentümer können ab sofort Gestattung für den zukunftssicheren Glasfaseranschluss geben. Der Ausbau startet voraussichtlich im Frühling 2024.

Am Donnerstag, 5. Oktober, findet eine Online-Infoveranstaltung für die Ausbaugebiete in Weingarten und Ravensburg statt. Die Veranstaltung dauert 15 Minuten. OXG-Experten stehen im Live-Chat für alle Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung ist über den Link https://oxg.app/ravensburgundweingarten abrufbar.