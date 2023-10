3200 Euro für die Brandopfer von Weingarten

Es war mitten in der Nacht am 19. Juli 2023, als 13 Menschen aus ihrem zu Hause in der Weingartener Scherzachstraße flüchten mussten. Ein Feuer war im Zimmer einer Wohngemeinschaft ausgebrochen, die Bewohnerin hatte zu dieser Zeit Nachtschicht und war nicht da. Ihr Zimmer brannte völlig aus, die anderen waren mit Rußpartikeln vergiftet.

Viele Einrichtungsgegenstände mussten die jungen Leute, zu einem großen Teil Studenten, neu kaufen. Das Schicksal löste bei den Bürgern eine Welle der Hilfsbereitschaft aus, weshalb die Stadt ein Spendenkonto eröffnete. Bislang sind 3200 Euro zusammengekommen, die den Brandopfern nun überreicht wurden.

Schrilles Piepen des Rauchmelders

Die drei Studierenden Hannah Nöthen, Jona Kekert und Jule Rieß befanden sich in dieser Julinacht laut einer Pressemitteilung der Stadt Weingarten auf dem Weg nach Hause. Es war bereits nach 1 Uhr nachts und Hannah und Jona schlugen einen kurzen Umweg über die Scherzachstraße ein, um die Mitkommilitonin Jule nach Hause zu begleiten. Heute können sich die Drei nicht mehr erinnern, was ihnen in dieser Nacht zuerst komisch vorkam: das unentwegte und schrille Piepen eines Rauchmelders oder das rötliche, flackernde Leuchten hinter einem Fenster im ersten Geschoss eines nahegelegenen Mehrfamilienhauses.

Augenblicklich hätten die drei jungen Menschen die Gefahr erkannt und handelten: Während Jona über das Smartphone die Feuerwehr alarmierte, rannten die Frauen bereits zur Haustür und klingelten alle 13 Bewohnerinnen und Bewohner wach. So konnten alle Bewohner das brennende Gebäude unverletzt verlassen. Knapp 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst trafen kurz danach ein und konnten das Schlimmste verhindern. Die Stadt habe sich noch in dieser Nacht um die vorläufige Unterbringung der Brandopfer gekümmert und das Spendenkonto eingerichtet. In den vergangenen Wochen und Monaten gingen hierauf über 3.200 Euro an Privatspenden ein.

Auch die Retter bekommen etwas

Nun überreichte Oberbürgermeister Moll den Brandopfern den Betrag. In einem kurzen Grußwort an die Anwesenden richtete das Stadtoberhaupt seinen ausdrücklichen Dank nochmals an das Team der Freiwilligen Feuerwehr Weingarten. Sein Dank galt auch den couragierten Rettern, die die Notsituation schnell erkannt und beispiellos reagiert hätten und sagte den Brandopfern: „Natürlich kann dieser Betrag Ihre erlittene Not und die teils enormen Schäden nur in Teilen kompensieren. Dennoch können Sie sich mit dem Geld eventuell den einen oder anderen Wunsch erfüllen und eine Erstausstattung finanzieren“. Auch die Retter durften sich über eine kleine Anerkennung in Form eines Weingartener Wertgutscheines freuen.

Wer die Opfer unterstützen möchte, kann weiterhin über das folgende städtische Konto spenden: Kreissparkasse Weingarten, IBAN: DE78 6505 0110 0086 5002 70, Verwendungszweck: Hilfe Brandopfer