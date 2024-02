Die Stadt Weingarten wird 2000 Euro in die Hand nehmen, um Mitglied in einem Verein zu werden - genau genommen in der „Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg“ (AGFK-BW). Mehr als Hundert Kommunen im Land machen bereits mit. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung für die Mitgliedschaft. Doch nicht alle Räte sind begeistert von dem Vorhaben.

Schwäbische.de hat sich angeschaut, welche Vorteile eine solche Mitgliedschaft hat - und inwieweit sich die Stadt dadurch verpflichtet, zum Beispiel Parkplätze zu reduzieren und mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen.

Wer steckt hinter der Arbeitsgemeinschaft?

Rund 110 Landkreise, Städte und Gemeinden sind Teil davon. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, das Fahrrad oder das zu Fuß gehen zu den Hauptfortbewegungsmitteln innerhalb einer Kommune zu machen. Dafür sollen in den teilnehmenden Kommunen und Kreisen bis 2030 die Voraussetzungen geschaffen werden.

Zu der Vision der AGFK-BW zählt auch: im Ort Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen, außerorts Tempo 70. Geschwindigkeitsbegrenzungen werden den teilnehmenden Kommunen vom Verein aber nicht vorgeschrieben.

Was kostet die Mitgliedschaft?

Der Beitrag orientiert sich an der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune. Weingarten mit rund 25.000 Einwohnern muss jährlich 2000 Euro an den Verein bezahlen. Die Kosten sind laut Stadtverwaltung bereits im neuen Doppelhaushalt 2024/2025 vorgesehen.

Lohnt sich das?

Wenn Weingarten von den Vorteilen Gebrauch macht, ja. Zum Beispiel kann sich die Stadt über den Verein kostenlos beraten lassen, was Stadt- und Verkehrsplanung angeht. Hierfür hat Weingarten bislang Fachbüros hinzuziehen müssen, die Honorare verlangen. Markus Brunnbauer von der CDU forderte, das Angebot zu nutzen und keine Agentur zu beauftragen. „Ansonsten wäre es doppelt finanziert.“

In erster Linie geht es der Stadt aber um den Austausch mit anderen Kommunen. So könnte die Stadt gute Beispiele in der Verkehrsplanung aus erster Hand bekommen. Bei Informationskampagnen, Forschungsvorhaben oder Modellprojekten könnten die Kommunen zusammen arbeiten und sich die Arbeit aufteilen.

Eine Mitgliedschaft ist zudem Voraussetzung, um im Rahmen der Kampagne „Radkultur“ vom Land gefördert zu werden. Ausgewählte Kommunen bekommen Zuschüsse in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Der Landkreis Ravensburg zum Beispiel erhält hierüber 2024 und 2025 insgesamt 50.000 Euro für eine verbessere Radinfrastruktur. Der Kreis verpflichtet sich jedoch, selbst nochmal 25.000 Euro obendrauf zu legen. Seit 2018 ist der Kreis Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft.

Reicht es nicht, wenn der Gemeindeverband Mittleres Schussental (GMS) in den Verein eintritt und Weingarten sich den Mitgliedsbeitrag spart?

Diese Frage brachte Stadtrat Maximilian Habisreutinger von den Freien Wählern in den Gemeinderat ein. Marita Stephan von der Stadtverwaltung entgegnete: „Der GMS baut für uns keine Radwege. Das machen wir.“

Der GMS schließt sich aus den fünf Kommunen Ravensburg, Weingarten, Baienfurt, Baindt und Berg zusammen. Der GMS entwickelte ein Radverkehrskonzept für das gesamte Mittlere Schussental. Dieses sieht auch den geplanten Radschnellweg von Baindt über Baienfurt, Weingarten und Ravensburg nach Friedrichshafen vor. Für die einzelnen Umbaumaßnahmen sind jedoch die Kommunen zuständig. Deshalb wäre es nach Ansicht der Stadtverwaltung Weingarten vorteilhaft, wenn sie selbst der Arbeitsgemeinschaft beitritt.

Wozu verpflichtet sich Weingarten mit einer Mitgliedschaft?

Marita Stephan betonte, dass der Vereinsbeitritt „kein Lippenbekenntnis“ ist. Die Stadt muss aktiv Fuß- und Radverkehr fördern. Die Umsetzungen würden aber nicht abgefragt.

Es ist eine Art der Selbstverpflichtung. Marita Stephan

Erste Maßnahmen seien schon geschehen, wie vor zwei Jahren die Umsetzung des Fahrradschutzstreifens in der Friedhofstraße. Im Gegenzug fielen zehn Parkplätze weg.

Der Verein schreibt den Kommunen nicht vor, Parkplätze zu reduzieren - allerdings diese kostenpflichtig zu machen. Und Falschparker, die beispielsweise auf den roten Radschutzstreifen stehen, sollen konsequent ein Bußgeld zahlen müssen.

Um die Parksituation nicht außer Acht zu lassen, hatte die Stadt schon vor zwei Jahren ein externes Büro dazu beauftragt, ein Parkraumkonzept zu erarbeiten. Dieses ist bislang noch nicht fertig. CDU und Freie Wähler befürchten, dass dadurch noch mehr Parkplätze wegfallen.

Mit dem umfassenden Radverkehrskonzept des GMS ist laut Stadtverwaltung eine weitere Voraussetzung für die Mitgliedschaft im AGFK erfüllt. Allerdings muss Weingarten binnen der nächsten Jahre einen Plan vorlegen, wie auch der Fußverkehr sicher und attraktiv gestaltet werden soll.

Was sagen die anderen Gemeinderäte zur Mitgliedschaft?

„Wir finden es gut, dass es die Vorgaben gibt“, sagte Claus Kessel von den Grünen. „2030 ist eine lange Strecke. Wir halten das für realisierbar, wenn wir uns anstrengen.“

Horst Wiest von den Freien Wählern hingegen, sieht das nicht so. Er fragte: „Warum drücken wir uns das aufs Auge, wenn wir Klimaneutralität bis 2030 sowieso nicht schaffen? Und wer betreut das?“

In der Stadtverwaltung gibt es laut Marita Stephan bereits eine Koordinierungsgruppe zum Thema Mobilität. Zudem sei sie selbst gemeinsam mit einer Kollegin für die Verkehrsplanung zuständig.