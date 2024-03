In wenigen Wochen startet das Landesturnfest im Schussental und lockt vom 30. Mai bis zum 2. Juni Tausende Sportlerinnen und Sportler in die Region. Auch in Weingarten laufen die Vorbereitungen längst auf Hochtouren. Die „Schwäbische Zeitung“ hat alle Daten und Fakten rund ums Turnfest zusammengetragen.

Auch in Weingarten direkt wird es ein umfangreiches Wettkampfprogramm geben, darunter verschiedene Disziplinen wie Turner-Jugend-Action, Trampolinwettbewerbe und Leichtathletikmeisterschaften. Im Stadtgarten Weingarten gibt es an allen vier Veranstaltungstagen tagsüber eine offene Bühne, auf der sportliche Talente ohne Anmeldung ihr Können zeigen dürfen.

1800 Übernachtungsgäste in Weingarten

Die Unterbringung der Sportler stellt eine der größten logistischen Herausforderungen dar. Das sagt Lars Neumann, Pressesprecher des Schwäbischen Turnerbunds, der die Veranstaltung zusammen mit dem Gemeindeverband Mittleres Schussental (GMS) ausrichtet. Nach Angaben der Stadt Weingarten sei man durch die Unterstützung von zahlreichen Weingartener Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen auf mehr als 1800 Übernachtungsgäste gut vorbereitet.

Offiziell stünden in Weingarten sechs Schulen mit einer Kapazität von maximal 2374 Betten zur Verfügung, so Neumann. Luftmatratzen, Schlafsäcke und Frühstücksgeschirr müssen die Teilnehmer selbst mitbringen. Außerdem: Speziell für das Landesturnfest ausgewiesene Parkplätze gibt es in Weingarten nicht. Daher bittet der Schwäbische Turnerbund die Teilnehmer und Vereine, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Vier Buslinien sollen dazu eingerichtet werden und auf ausgewählten Linien der Takt erhöht, so Neumann.

Die weiteren Daten im Überblick:

8300 Sportler haben sich für die gesamte Veranstaltung angemeldet, gerechnet hatten die Ausrichter mit 10.000 Anmeldungen.

565 Vereine nehmen am Landesturnfest teil.

500 Helfer haben sich zur Verfügung gestellt, benötigt werden etwa 2000 Helfereinsätze. Gerade die Betreuung der Schulen spiele dabei laut Lars Neumann eine wichtige Rolle. Helfer werden aber auch noch in anderen Bereichen gesucht, zum Beispiel bei Mitmachstationen, in der Logistik oder den Veranstaltungen.

Die weiteste Anreise haben wohl die Sportler, die aus Toronto in Kanada kommen.

Die meisten Sportler hat der TG Neureut (bei Karlsruhe) mit 85 Teilnehmern dabei. Das sind 18 mehr als der Verein mit den zweitmeisten Teilnehmern.

Es gibt 34 Vereine, von denen jeweils nur eine Person anreist.

Der jüngste Teilnehmer am Landesturnfest ist zehn Monate alt, wird aber an keinem Wettkampf teilnehmen, denn das ist keine Pflicht. Er wird seine Eltern und Vereinskameraden begleiten. Lars Neumann sagt: „Es gibt einige, die nur für die tolle Stimmung und die Atmosphäre mitkommen und keinen einzigen Wettkampf mitmachen.“ Der älteste Teilnehmer ist 93 Jahre alt.

307 Wettkämpfe sind geplant. Wie viele letztlich stattfinden, hängt laut Turnerbund von den Teilnehmern ab - gibt es irgendwo zu wenig Anmeldungen, könnte der Wettbewerb abgesagt werden. Neumann: „Momentan sieht es so aus, als müssten zwei Wettkämpfe mangels Teilnehmenden abgesagt werden.“ Beide sind aus dem Bereich Gymnastik.

In den Wahlwettkämpfen nehmen 2193 Sportler teil, in den Spielturnieren 778, in den Gruppenwettkämpfen 4457, in den Einzelwettkämpfen 1000 und in den Qualiwettkämpfen 600.

Einer der beliebtesten Wettkämpfe ist „Der besondere Wettbewerb“. Es gibt ihn seit 1986 (Premiere am Bodensee) und kombiniert Paddeln, Schwimmen und Laufen. „Das ist ein Top-Event mit Riesengaudi“, sagt Lars Neumann. Eine Mannschaft besteht aus sechs bis acht Teilnehmern, wovon die besten sechs in die Wertung kommen. Je nach örtlichen Gegebenheiten beträgt die Paddelstrecke 300 bis 500 Meter, die Schwimmstrecke rund 200 Meter und der Lauf etwa 1,5 bis 2 Kilometer. Angemeldet haben sich 1857 Sportler in 254 Teams.

300 Turngeräte werden aus verschiedenen Hallen an die Wettkampfstätten transportiert.

Es gibt rund 900 Kampf- und Schiedsgerichte mit etwa 1400 Einsätzen.

Die Turngala und die Turn- und Sportschau in der Oberschwabenhalle bieten fast 1500 Zuschauern Platz und sind die größten Shows während der ganzen Veranstaltung. Die Turngala ist bereits ausverkauft. Für die Turn- und Sportschau werden bald Karten in den freien Verkauf gehen. Eine der größten Shows findet auch in Weingarten statt: das „Rendezvous der Besten“ in der Großsporthalle am Schulzentrum.

Bereitgestellt für die Sportler zum Frühstück (das im Preis der Übernachtung inbegriffen ist) werden 50.000 Brötchen, 25.000 Äpfel, 23.840 Teebeutel, 650 Kilo Wurst, 480 Kilo Käse, 260 Kilo Müsli, 750 Kilo Fruchtjoghurt, 200 Kilo Nutella, 220 Kilo Marmelade, 7600 Liter Kaffee und 4900 Liter Milch.

Die bisher größten Landesturnfeste fanden in Heidelberg und Freiburg mit fast 18.000 Teilnehmern statt.

Wer noch helfen will: Das geht auch nur an einzelnen Tagen oder in einzelnen Schichten. Für viele Aufgaben müsse man keine sportlichen oder turnerischen Kenntnisse mitbringen. Anmelden können sich Interessierte unter: portal.helfereinsatz.ch/landesturnfest/de