19-Jähriger unter Drogen baut Unfall

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss hat eine Polizeistreife am Dienstag bei einem 19-Jährigen festgestellt, der kurz nach 17 Uhr in der Schussenstraße mit seinem Mercedes dem Nissan eines vorausfahrenden 63-Jährigen aufgefahren ist. Bei der Kollision entstand laut Polizeibericht Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro, die Beteiligten blieben unverletzt. Der 19-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und hat mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem mehrwöchigen Fahrverbot zu rechnen.