19-Jähriger ohne Führerschein baut Unfall

Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis haben Beamte des Polizeireviers Weingarten gegen einen 19 Jahre alten VW-Fahrer eingeleitet, der am Montag gegen 23.30 Uhr in der Waldseer Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Das teilt die Polizei mit. Der 19-Jährige wollte auf Höhe der Talstraße einen U-Turn machen, der für den nachfolgenden Fahrer eines BMW nicht vorhersehbar war. Der 20-Jährige fuhr dem VW auf, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass gegen den 19-Jährigen aktuell ein Fahrverbot besteht. Auch der 22 Jahre alte Halter des VW muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, da dieser die Fahrt zugelassen hat.