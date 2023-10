Weingarten

18-Jähriger wird von Auto erfasst

Weingarten

Der junge Mann wurde durch die Wucht des Aufpralls durch die Luft geschleudert. (Foto: dpa )

Leichte Verletzungen hat ein 18-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 21 Uhr in der Waldseer Straße in Weingarten erlitten.

Veröffentlicht: 27.10.2023, 17:00 Von: sz