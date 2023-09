Mit dem Landesturnfest gastiert im kommenden Jahr das größte Breitensport-Event Baden-Württembergs im Schussental. Vom 30. Mai bis zum 2. Juni werden rund 15.000 Sportler und 150.000 Besucher erwartet. Für die fünf ausrichtenden Orte Ravensburg, Weingarten, Baindt, Baienfurt und Berg eine logistische Herkulesaufgabe.

12.000 Übernachtungsgäste müssen an den vier Tagen untergebracht und verpflegt werden. Dafür suchen die Verantwortlichen Freiwillige und Vereine, die mithelfen. Für Letztere kann sich das Engagement durchaus bezahlt machen.

Das Landesturnfest ‐ Mehr als nur Turnen

Alle zwei Jahre findet das Landesturnfest statt, abwechselnd veranstaltet vom Schwäbischen und Badischen Turnerbund. Der Name Turnfest ist dabei aber durchaus etwas missverständlich. „Das Landesturnfest ist für sich genommen eine Breitensportveranstaltung“, erklärt Ulrike Müller, Leiterin der Sportabteilung bei der Stadt Ravensburg und verantwortlich für die Ausrichtung des Landesturnfestes.

Neben der namensgebenden Sportart Turnen gibt es Wettkämpfe in den Disziplinen Leichtathletik, Schwimmen, Volleyball, Faustball, Tanzen und zahlreichen weiteren Bereichen.

Es geht darum, neue Sportarten auszuprobieren, sich zu messen und selbstverständlich um die Gemeinschaft, so Müller.

Zahlreiche Feiern und Partys sollen den vorwiegend jungen Besuchern eine gute Zeit im Schussental bescheren, an die sie sich gerne zurückerinnern. So der Anspruch der Ausrichter.

Leistungssport, „Urban Movement“ und Wettkämpfe zum ausprobieren

Einer der Höhepunkte wird der „besondere Wettbewerb“ sein. Ein Teamwettkampf (mindestens sechs Personen) aus Paddeln (500 Meter), Schwimmen (200 Meter) und Laufen (1,5 Kilometer). Zwischen 6000 und 8000 Teilnehmer werden sich dabei messen. Neben den Breitensport-Veranstaltungen finden im Turnen oder auch Faustball zugleich auch die baden-württembergischen Meisterschaften statt.

Die Eröffnungsfeier steigt am Donnerstagabend auf dem Ravensburger Marienplatz. Zahlreiche weitere Veranstaltungen finden in der Oberschwabenhalle und der Eissporthalle statt. Im Stadtgarten in Weingarten geht es um das Thema Urban Movement und Fitness im öffentlichen Raum. Die dortige Bühne wird zur „Open Stage“ (offene Bühne). Hier können auch spontan Darbietungen stattfinden. Für die Veranstaltungen über die vollen vier Tage zahlen Besucher 60 Euro. Ein Schülerticket bis 17 Jahre kostet 45 Euro.

Vereine und Freiwillige sollen die rund 12.000 Übernachtungsgäste versorgen

Mehr als 600 Vereine vor allem aus Baden-Württemberg, aber auch ganz Deutschland und sogar dem benachbarten Ausland werden an den vier Tagen im Schussental erwartet. Für rund 12.000 Übernachtungsgäste müssen die ausrichtenden Kommunen vorsorgen. 35 Schulen haben sich bislang bereit erklärt, ihre Räumlichkeiten, wie etwa Turnhallen und Toiletten, zur Verfügung zu stellen. Für diese sucht Ulrike Müller nun Vereine und Freiwillige, die die einzelnen Schulen betreuen.

Morgens muss das Frühstück ausgegeben werden, tagsüber die Räume bewacht und der Einlass kontrolliert werden. Lukrativ für engagierte Vereine ist die Verpflegung der Gäste tagsüber und am Abend. Hier können die Vereine durch ein gutes Angebot an Speisen und Getränken Geld verdienen. „Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt“, so Müller: „Je besser das Angebot, desto mehr Leute kommen in der Regel.“ Etwa 1700 Helfer werden noch gesucht.

Turnfeste im Land mit langer Tradition

Für die Region ist es das erste Mal, dass das Landesturnfest ins Schussental kommt. Turnfeste des Schwäbischen Turnerbundes gibt es bereits seit 1844. Seither haben sie sich, so der Verband, „ungeachtet aller politischen und wirtschaftlichen Stürme zu allen Zeiten als ein Fest der Lebensfreude und als Spiegelbild der Arbeit in den Vereinen behauptet.“

Wer mithelfen möchte, kann sich online unter stb.de/schulbetreuung registrieren oder sich per Mail über volunteers@landesturnfest.org oder telefonisch unter 0711/4909233 anmelden