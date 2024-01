Seine Geschichte liest sich wie ein spannender Roman: Von schönen Kindheitserinnerungen, über Not, Elend und harte Schicksalsschläge in Kriegszeiten bis hin zum privaten Familienglück. Werner Hainmüller aus Weingarten feierte am 24. Dezember 2023 seinen 100. Geburtstag. Auch Oberbürgermeister Clemens Moll gehörte zu den Gratulanten.

Frühe Kindheitserinnerungen

1923 wird Hainmüller als Sohn eines Zollbeamten in Kassel geboren. Dort bleibt die Familie aber nicht lange, denn der Vater muss wegen seines Berufs immer wieder den Dienstort wechseln. Sein Weg führt ihn zunächst vom Niederrhein über Hessen bis in eine Stadt etwa 500 Meter von der niederländischen Grenze entfernt. „Das war für mich als Kind die schönste Zeit, weil wir dort die verschiedensten Tiere halten konnten“, erinnert sich Werner Hainmüller. In jungen Jahren wollte er eigentlich Förster oder Tierarzt werden. „Als kleiner Bub hatte ich sogar meine eigene Taubenzucht“, erzählt er. Weitere Umzüge über Fulda und Berlin, bringen Hainmüller 1937 nach Sigmaringen.

Der Beginn des Zweiten Weltkriegs

Dort besucht er die Oberrealschule in Riedlingen. 1939 bricht der Zweite Weltkrieg aus und vieles ändert sich für Werner Hainmüller. „Ich habe zur evangelischen Jungschar gehört und wurde zusammen mit meinem Bruder Justus gegen unseren Willen dem Jungvolk eingegliedert“, sagt er. Im Jahr 1942 macht er sein Notabitur und wird kurze Zeit später zum Wehrdienst eingezogen.

In Berlin soll Hainmüller eine Offiziersausbildung absolvieren, landet stattdessen aber fünf Tage im Arrest. Der Grund: „Ich habe von meinem Vorgesetzten einen Brief mit Brotmarken bekommen und vergessen, ihn weiterzuleiten. Die dachten natürlich, ich wollte sie behalten“, sagt er. Das Missgeschick habe ihm aber wahrscheinlich das Leben gerettet, so Hainmüller. Schließlich wird er als einfacher Funker zur Stammkompanie versetzt.

Dem Tod nur knapp entkommen

„Ich war in der Nähe von Kiew stationiert und für die Instandhaltung der Telegraphenmasten zuständig. Zwölf Meter mussten wir hochklettern, immer mit der Gefahr, von Partisanen beschossen zu werden“, so Hainmüller. Anfang 1944 zieht sich seine Truppe nach Berlin zurück, dann geht es für ihn bei der Fallschirmeinheit in den Niederlanden weiter.

Auch hier folgt kurze Zeit später der Rückzug und Hainmüller wird Ende März 1945 in Essen schwer verletzt. „Direkt neben uns ist eine Granate eingeschlagen und hat mich am Arm getroffen. Ich habe zwar eine Menge Blut verloren, aber trotzdem sehr viel Glück gehabt“, erzählt er. Das Ende des Krieges erlebt er deshalb im Lazarett in Kriegsgefangenschaft.

Berufliche Neuorientierung

Per Anhalter auf alliierten Transportzügen schlägt sich Werner Hainmüller dann bis nach Ulm durch. „Das war so zerstört, dass ich es fast nicht wiedererkannt hätte“, erinnert er sich. Im August 1945 erreicht er schließlich sein Elternhaus. „Außer einem Mantel und dem, was ich am Leib trug, besaß ich nichts mehr. Unsere Wohnung ist von den Franzosen geplündert worden“, so der 100-Jährige.

„Zurück im Leben angekommen“, wie er sagt, tritt Hainmüller zuerst eine Stelle in der Landwirtschaft an und arbeitet ab 1947 als Laienlehrer an Volksschulen. „Da die Besatzungsmächte aber keine Aushilfslehrer akzeptierten, wurde ich nach einem Jahr wieder entlassen“, sagt er. Durch gute Beziehungen seines Vaters kann Werner Hainmüller ab 1949 und eine Lehre beim Finanzamt Sigmaringen absolvieren.

Von Leid und Glück geprägt

Im Februar 1947 lernt er seine Frau Klara kennen und heiratet sie drei Jahre später. In den nächsten vier Jahren kommen die gemeinsamen Söhne Roland und Jürgen zur Welt und Hainmüller wird nach Bad Waldsee versetzt. „Ende 1955 wurde ich dann schwer krank. Ich hatte eine Gehirn- und Rückenmarksentzündung, das war damals nicht heilbar und es war sehr hart für die Familie.“

In dieser Zeit habe Hainmüller aber auch zu Gott gefunden, sagt er. Neben der Leitung einer Seniorentanzgruppe ist er deshalb auch 18 Jahre lang ehrenamtlich im evangelischen Kirchengemeinderat Weingarten tätig. 1957 zieht er nach Weingarten. „Ich war in meinem Leben schon an vielen verschiedenen Orten, aber in Weingarten habe ich meine Heimat gefunden“, so Werner Hainmüller. Nach weiteren zwei Jahrzenten beim Finanzamt geht er schließlich in den Ruhestand, nur um sich im Alter von 70 Jahren noch einmal als Steuerberater selbstständig zu machen. Die Tätigkeit beendet er dann mit dem Tod seiner Frau im Jahr 2011.

So geht es Hainmüller heute

Seit acht Jahren lebt der 100-Jährige im Pflegezentrum „Adolf-Gröber-Haus“ in Weingarten. Hier hat ihn an Heiligabend auch Oberbürgermeister Clemens Moll besucht, und ihm zu seinem Jubiläum gratuliert. „Ein Schreiben vom Bundespräsidenten habe ich ebenfalls bekommen“, erzählt Hainmüller.

Seinen Geburtstag hat er mit seiner ganzen Familie und vielen Freunden feiern können - Sieben Enkel und 13 Urenkel kann er zählen. Auf die Frage hin, wie man denn so alt werden kann, antwortet er so: „Mäßig leben und sich unter Gottes Segen begeben.“ Seit einem Sturz vor zwei Jahren klappt das Laufen zwar nicht mehr so gut, ansonsten wirkt Werner Hainmüller für sein stolzes Alter aber noch sehr fit. „Ich denke ich kann damit ganz zufrieden sein“, sagt er.