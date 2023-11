Weingarten 2 verliert gegen FN mit 2:4

Am zweiten Spieltag in der Kreisliga holt sich die 2. Mannschaft des Schachvereins Weingarten gegen Friedrichshafen 2 eine 2:4-Schlappe und muss damit die bisherige Tabellenführung leider schon wieder abgeben. An Brett 6 übersah Hubert Müller, dass sein jugendlicher Gegner mit seinem Turm einen Läufer schlagen konnte und das Zurückschlagen zum sofortigen Verlust der Partie führte. Auch Eldin Selimovic (Brett 2) war nach stürmischem Auftakt seiner Gegenspielerin mit fortschreitender Spieldauen schließlich doch unterlegen. Josef Möhrle (Brett 3) konnte mit einer schönen Kombination zwei Bauern gewinnen und mittels Läuferopfer die gegnerische Königsstellung völlig aufreißen, sodass ein schnelles Ende nahte. Tobias Hagge (Brett 4) geriet immer stärker unter Druck, bis seine Stellung schlussendlich zusammenbrach. An Brett 1 hatte Dominik Kern ein grundsolides Turmendspiel mit einem Mehrbauern, das er sicher nach Hause brachte. Nun hing alles vom Ausgang der Partie von Pavel Sluka an Brett 5 ab. Er mühte sich redlich, konnte aber dem gegnerischen Druck aufgrund eines Freibauern und vor allem wegen eines Qualitätsnachteils auf Dauer doch nicht standhalten.

