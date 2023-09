Weinfest am Burghaldentorkel voller Erfolg

Ein voller Erfolg wurde das Weinfest des Fördervereins Burghaldentorkel am 23. September. Regen war vorhergesagt und man hörte bei den Ehrenamtlichen ein vereinzeltes „Oh je!“. Doch der Wettergott hatte ein Einsehen und bot den vielen Gästen einen perfekten Rahmen, um in ausgelassener Stimmung gemütlich bei Zwiebelkuchen, Suser und Wein einen herrlichen Nachmittag zu genießen.

Vorbesprechung, dann eine Woche später die Vorbereitungsarbeiten oben am Torkel. Ein gut eingespieltes Team von Vereinsmitgliedern und Ehrenamtlichen arbeitete schließlich Samstag früh, um den Torkel und die Tische schön zu dekorieren und alle Abläufe zur Bewirtung abzustimmen. Ab 12 Uhr ein kontinuierlicher Zustrom von Gästen, viele davon keine Ravensburger/innen, doch alle begeistert von der schönen Stimmung, die man förmlich erspüren konnte. Zwei Musiker sorgten mit Akkordeon und Trompete für gute Laune, der Zwiebelkuchen war gar bald ausverkauft, der Secco und der Sekt aus den Ravensburger Weinbergen entwickelten sich zu einem Schlager und auch die anderen kulinarischen Angebote wurden bestens angenommen.

Gegen 15 Uhr hatte sich das Geschehen ganz nach draußen verlagert, denn schließlich war es angenehm warm geworden. „Was für ein Glück wir doch haben nach dieser Wetterprognose!“

„Wie funktioniert eigentlich die Weinpresse?“ oder „Erzählen Sie doch bitte mal von Ihrem Weinprojekt für das Hospiz.“ ‐ die Menschen sind interessiert an der Arbeit des Vereins, bestaunen das Kulturdenkmal oder loben und genießen die angebotenen Speisen und Getränke. „Machen Sie den Secco wirklich selber? Und wer baut den Wein aus?“ Immer wieder entstehen so spannende Gespräche und dabei kommt auch der Aspekt zum Tragen, dass der Reinerlös an die Hospizstiftung Schussental gespendet wird. „Das ist echt toll, dass Sie für uns arbeiten!“ Zwei Mitarbeiterinnen des Hospizes sind da, ihr Lob tut gut und motiviert. „Es ist so schön, dass es dieses Weinfest gibt.“ „Ja, ich gebe Ihr Lob gern auch an unsere Sponsoren weiter und an alle, die das Jahr über in den Weinbergen helfen.“

Um 18 Uhr sind die Reihen noch gut besetzt. Nur wenige wollen schon gehen. Die letzten Saitenwürstchen werden serviert, der Suser geht aus, die Ehrenamtlichen haben müde Beine. „Ein schönes Fest, ein voller Erfolg“, so fasst ein Vereinsmitglied zusammen. Man ist hochzufrieden.