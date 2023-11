Weihnachtsspende von Franz Lohr geht an ravensburger clowns

Am 6.11.2023 nahmen Ute Dreher (2. Vorstand) und Ulrike Pietrek alias Clownin Fee den Spendenscheck der Firma Franz Lohr GmbH aus Ravensburg freudig entgegen. Die Firma Lohr, hier vertreten durch den Geschäftsführer Herr Brombeis und den Betriebsratsvorsitzenden Herr Schwarz, haben ihre diesjährige Weihachtsspende an die ravensburger clowns übergeben. Dank allen Mitarbeitern konnte eine Spende von 1500 Euro erbracht werden, die Geschäftsleitung hatte sich dazu bereit erklärt, den Betrag auf 5000 Euro zu erhöhen. Durch die Spende an den „ravensburger clowns e.V.“ soll es auch weiterhin gewährleistet sein, dass junge, alte und kranke Mitmenschen durch die Begegnungen eine Zeit erleben, in denen die Sorgen und Nöte ausgeblendet werden können und Leichtigkeit und Freude überwiegen. Lachen ja bekanntlich die beste Medizin.

Herrn Brombeis war es sehr wichtig, dass ein Projekt in der Region gefördert wird. Natürlich war auch der Weihnachtsmann mit von der Partie und bunt geschmückt mit der roten Nase. Wir freuen uns sehr und danken für diese großzügige Spende! www.ravensburger-clowns.de.