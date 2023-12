Weihnachtsspende an die Sonja Reischmann Stiftung

Um einen guten Zweck zu unterstützen haben die Mitarbeiter von Miele Maier zu Weihnachten 500 Euro gesammelt. Von der Geschäftsleitung wurde dann auf insgesamt 2.000 Euro aufgestock. Gespendet wurde dieser Betrag dann an die „Sonja-Reischmann-Stiftung“.

Konkret werden damit zwei Kernprojekte der Stiftung unterstützt. Zum einen das Projekt „Löwenkinder“, in welchem Kinder von Alleinerziehenden gezielt und über einen längeren Zeitraum gefördert und unterstützt werden. Diese Ein-Eltern-Familien leben meist am Existenzminimum und profitieren zudem von der zusätzlichen Begleitung durch die sozialpädagogische Fachkraft der Stiftung. Zum andern fließt die Spende von Miele Meier das Projekt „Mutter-Kind-Wohnungen“. Frei nach dem Gedanken, dass gerade in dieser Zeit Kinder im Mittelpunkt stehen sollten.