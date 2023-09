Weihnachtsgeschenke unter Reitern — Einzulösen mitten im Jahr

Weihnachtsgeschenke haben es oft in sich — manchmal noch mitten im Jahr. Auf den Reit– und Fahrverein Waldburg trifft das zu. Bei der Weihnachtsfeier ist es nämlich Usus, dass Bingo gespielt wird. Fünf Gewinne werden dabei verlost. Ein „Gewinn“ ist die Ausrichtung des traditionellen 2–Tages–Wanderritts. Dieses „Geschenk“ musste heuer Martin Stellberger aus Weingarten einlösen und hatte dafür das erste Septemberwochenende ausgeschrieben.

Zehn Reiterinnen und Reiter starteten folglich kürzlich an einem Samstagmorgen mit dem Ziel Schützenhaus in Berg, rund 30 Kilometer Weg. Dort konnten die Pferde in am Vortag vorbereiteten Paddocks untergebracht und mit Wasser und Heu versorgt werden. Diesen Teil organisierten Vorstand Markus Schädler und Josef Rist. Die Strecke bot alles an Abwechslung, was Wanderreiter schätzen: nette Begegnungen mit Spaziergängern, flotte und gemütliche Gangart, schöne Ausblicke ins Schussental … Pausen für Pferd und Reiter und ein Bügeltrunk unterwegs durften nicht fehlen. Auch die Pferde konnten mehrfach getränkt werden. Für die große Pause hatten Tatjana Stölzle und Wiebke Dohrmann für Erfrischungen gesorgt, was gut ankam bei der sommerlichen Temperatur. So erlebten die Reiter ihre nähere Heimat aus ganz anderer Perspektive, wobei die Waldburg vielfach im Blick war. Im Schützenhaus selbst hatte Manfred Ott vom Schützenverein Berg seine gastronomische Ader bewiesen und für einen schönen Grillabend sowie am andern Morgen für ein opulentes Frühstück gesorgt.

Der Heimritt nach Waldburg verlieft ebenso gut wie der Ritt am Samstag, die Strecke konnte zudem hier und da variiert werden. Was besonders schön war: Nicht nur die Reiterinnen und Reiter verstanden sich gut und waren mit der Strecke sehr zufrieden. Auch die Pferde erwiesen sich als zuverlässige Partner und als „Herde“ sehr diszipliniert, sodass am Ende alle Pferdefreunde gesund und munter zu Hause ankamen.