Weihnachtsgeschenk für Jugendfußballer des SV Haisterkirch

Der 9. Dezember dürfte den 35 Oberschwaben (Jugendliche mitsamt ihren Begleitern der Jugendabteilung des SV Haisterkirch) in bester Erinnerung bleiben. Denn da durften sie mit insgesamt fünf Kleinbussen die Reise zur Voith-Arena des 1. FC Heidenheim antreten. Schon einmal, zu Ende der Sommerferien 2023, durften 50 SVH-Nachwuchskicker mit einem großen Bus nach Heidenheim fahren zu einem besonderen Fußballereignis, als der Bundesligaverein seinen Topspieler Marc Schnatterer verabschiedete. Jetzt im Dezember hatten die Gäste aus dem Haistergau zudem Wetterglück. Schneemassen, wie die Woche zuvor das Fußballgeschehen beeinträchtigten, blieben aus. Organisiert war alles bestens. Schon nach der Ankunft auf dem Parkplatz wurden alle mit Getränken und Leberkäswecken versorgt. Die guten, freundschaftlichen Beziehungen des SV Haisterkirch zum Bundesligisten 1. FCH hat Abteilungsleiter Andreas Staiger von der SVH-Fußballabteilung geknüpft. Jetzt konnten Bruder Christian und weitere Verantwortlichen der SVH-Jugendabteilung so Klaus Eisenbarth und Thomas Huber diese freundschaftlichen Kontakte erneut nutzen. Denn im Rahmen des von allen Medien vielseitig beachteten und kommentierten Spiels der Bundesligaaufsteiger 1. FC Heidenheim gegen den SV Darmstadt kam auch der SV Haisterkirch zu Ehren und ins Rampenlicht. Schließlich durften 11 der Haisterkircher Jugendlichen an der Hand der Heidenheimer Spieler ins Stadion einlaufen und dies in Trikots des 1. FC Heidenheim. Dass der Jubel nachdem 3:2 Sieg des 1. FC Heidenheim gerade bei allen SVH-Fans besonders hoch war, kann man sich denken.

