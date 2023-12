Weihnachtsfeier des Malteser Ravensburg-Weingarten

Auf ein arbeitsreiches Jahr 2023 blickt der Malteser Hilfsdienst Kreisgliederung Ravensburg- Weingarten zurück. Zusammen mit Vertretern aus Kommunal-, Landes- und Bundespolitik sowie der anderen Blaulichtorganisationen wurden im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten Ehrungen und ein Rückblick auf das Jahr 2023 gehalten.

In den Einsatzdiensten der Malteser Kreisgliederung Ravensburg-Weingarten haben ganze 83 Helfer mit ihrem Engagement für eine sichere Gesellschaft gesorgt. Auch über die Grenzen des Landkreises und Deutschlands hinaus haben Hilfstransporte des in Weingarten angesiedelten Auslandsdiensts nach Rumänien und in die Ukraine einen wahren Kraftakt dargestellt. Stadtbeauftragter Norbert Scheffler bedankte sich an der Weihnachtsfeier bei allen Helfenden Händen, die das ganze Jahr über aktiv waren. Doch auch wurde bei dieser großen Anzahl von Helferstunden klar, dass die Verantwortungen und Verpflichtungen im Ehrenamt immer weiter steigen. So konnte zum letzten Jahr allein in den Einsatzdiensten eine Steigerung von 15.100 (2022) auf 17.982 Helferstunden (2023) verzeichnet werden. Hinzu kommen weitere tausend Helferstunden des Auslandsdienstes, des Kinderhospizdienstes der Malteser und Stiftung Liebenau, der Besuchshunde und der Flüchtlingshilfe der Malteser. „Eure selbstlose Bereitschaft, anderen in Not zu helfen, hat nicht nur Leben gerettet, sondern auch Hoffnung geschaffen“, lobte Leo Voss, stellvertretender Stadtbeauftragter, das Engagement der vielen Helfer.

Für ihr besonderes Engagement wurden zahlreiche Helfer ausgezeichnet. Dankurkunden erhielten Patricia Wagner, Moritz Link, Melanie Braun, Marcel Kees und Nico Weinrich. Die Verdienstplakette in Bronze bekamen Josef Felder, Marina Graf, Patrick Oliver Moll, Adrian Nagel und Diana Nagel. Die Verdienstplakette in Silber bekamen Petra Braun und Alexander Frei. Die Verdienstplakette in Gold erhielt das langjährige Malteser-Mitglied Peter Nagel. Die Einsatzmedaille wurde Nicole Anita Lichanin überreicht. Die Flüchtlingshilfemedaille erhielten Maria Derevianchuk, Oleksander Derevianchuk, Vita Gapchych und Vladislav Yakumenko. Überreicht wurden die Medaillen und Urkunden vom Malteser Diözesangeschäftsführer Klaus Weber. Ein Dank gilt Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll, sowie Susanne Münz (Weingarten) und Hans-Dieter Schäfer (Ravensburg).